Crimson Desert pod ostrzałem graczy. Zalew negatywnych ocen na Steam z powodu cenzury

Pearl Abyss zostało oskarżone przez graczy o cenzurę.

Crimson Desert nieoczekiwanie spotkało się z ostro negatywną reakcją części graczy. Najnowsza aktualizacja, która zadebiutowała na początku bieżącego tygodnia, wywołała falę negatywnych ocen na Steamie, a część graczy oskarża twórców o cenzurę zawartości gry. Crimson Desert – gracze oskarżają Pearl Abyss o cenzurę gry po najnowszej aktualizacji Mimo że produkcja od momentu premiery pozostaje jednym z najgłośniejszych produkcji tego roku, odbiór gry od początku mocno podzielił graczy. Jedni chwalą ogromny otwarty świat oraz widowiskowe lokacje, inni narzekają na niedopracowaną fabułę, problemy z wydajnością i toporne sterowanie. Twórcy regularnie publikują jednak poprawki oraz aktualizacje odpowiadające na uwagi społeczności.

Najnowszy patch oznaczony numerem 1.06.00 wprowadził sporo wyczekiwanych funkcji. Wśród nowości znalazły się dodatkowe aktywności związane z endgame’em, a także możliwość oswajania nowych stworzeń i wykorzystywania ich jako specjalnych wierzchowców. Część fanów zwróciła jednak uwagę na drobną zmianę dotyczącą stroju jednej z postaci. Kontrowersje dotyczą pancerza Elegant Carmine Leather Armor należącego do Damiane. Według części graczy strój został zmodyfikowany poprzez dodanie ciemnych szortów pod czerwoną skórzaną zbroją i krótką spódnicą. Zmiana jest praktycznie niezauważalna podczas normalnej rozgrywki, ale to wystarczyło, aby w sieci pojawiły się oskarżenia o cenzurę. Wczytywanie ramki mediów. W odpowiedzi na zarzuty Pearl Abyss wydało oficjalny komunikat, tłumacząc sytuację jako zwykły błąd techniczny powstały podczas naprawiania problemu z przenikaniem elementów zbroi. Obiecali, że błąd zostanie poprawiony w następnym patchu, Podczas naprawiania problemu z przenikaniem Elegant Carmine Leather Armor jej wygląd został nieumyślnie zmieniony. Problem zostanie rozwiązany w następnej aktualizacji.

Mimo wyjaśnień część użytkowników rozpoczęła review bombing gry na Steamie. W negatywnych recenzjach pojawiają się oskarżenia o ingerowanie w zawartość po premierze produkcji. Naprawdę? Teraz zaczynacie cenzurować grę? Dlaczego zaczęliście cenzurować stroje po tym, jak wzięliście nasze pieniądze? Osiągnęliście swoje cele sprzedażowe i teraz schodzicie do tak obrzydliwego zachowania? Ta podmiana produktu pozostanie plamą na waszej firmie i ostrzeżeniem dla przyszłych klientów. Cała sytuacja nie wydaje się jednak mieć większego wpływu na popularność gry. Według aktualnych danych Crimson Desert nadal utrzymuje status ocen bardzo pozytwnych na Steamie. Produkcja posiada 83% pozytywnych ocen wśród ostatnio wystawionych, a liczba aktywnych graczy każdego dnia przekracza 55 tysięcy użytkowników. Statystyki pokazują również, że pozytywne recenzje nadal pojawiają się częściej niż negatywne. Jednego dnia dodano 111 pozytywnych opinii oraz 78 negatywnych. Wszystko wskazuje więc na to, że internetowa burza związana z kosmetyczną zmianą stroju nie wpłynie znacząco na dalszy sukces gry. Tym bardziej że twórcy już celują w 8-10 milionów sprzedanych egzemplarzy do końca bieżącego roku. Recenzja Crimson Desert - pierwszy, poważny kandydat do tytułu gry roku?

