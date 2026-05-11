Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony i Bandai Namco łączą siły. Chodzi o AI w grach

Maciej Petryszyn
2026/05/11 12:00
0
0

Sony i Bandai Namco to dwie duże marki. Tym bardziej warto odnotować fakt, iż właśnie rozpoczęły one współpracę.

Współpracę opartą na mocno kontrowersyjnym temacie. Bo i owszem – sztuczna inteligencja w game devie wzbudza kontrowersje.

Sony i Bandai Namco
Sony i Bandai Namco
Grafika wygenerowana przez AI

Sony i Bandai Namco łączą siły

Wspólne działania Sony oraz Bandai Namco Holdings Inc. mają dotyczyć pilotażowej inicjatywy, której głównym tematem jest generatywna sztuczna inteligencja. Oraz jej przyszłość przy produkcji gier. O współpracy dwóch japońskich firm wspominał podczas niedawnej prezentacji raportu finansowego prezes i dyrektor generalny Sony, Hiroki Totoki. Zwrócił uwagę, że i Sony, i Bandai Namco zdążyły już odczuć zwiększoną produktywność, podczas gdy sami pracownicy mogą robić rzeczy, które wcześniej z powodu ograniczeń czasowych były niemożliwe. Generalnie jednak na razie projekt gen-AI, scalający oba przedsiębiorstwa, został przestawiony bardzo ogólnikowo.

Dzięki tym badaniom zidentyfikowaliśmy ogromne zyski w szybkości i produktywności na osobę, a także sposoby na konkretne rozwiązanie niedoskonałości generatywnej sztucznej inteligencji, opierając się na zrozumieniu mocnych i słabych stron – przyznał Hiroki.

[Celem Sony – przyp. red.] zawsze jest bycie najlepszym miejscem do grania i najlepszym miejscem do wydawania gier. [Firma postrzega – przyp. red.] AI jako potężne narzędzie pomagające nam w realizacji tej misji – dodał z kolei Hideaki Nishino, dyrektor generalny Sony Entertainment.

GramTV przedstawia:

Podczas tej samej prezentacji Nishino ujawnił zresztą, że studia podlegające PlayStation korzystają już z dobrodziejstw sztucznej inteligencji. Przykładami mają być m.in. Naughty Dog czy też San Diego Studio, a efekty mieliśmy też zobaczyć w takich grach jak Horizon Zero Dawn Remastered, Saros czy Ghost of Yotei. Z drugiej strony nie dziwi, że Sony szuka dróg ku oszczędnościom i optymalizacji. Stratę poniesioną z uwagi na działalność Bungie trudno będzie firmie odrobić.

Źródło:https://www.eurogamer.net/sony-bandai-namco-generative-ai-initiative

Tagi:

Tech
Sony
Bandai Namco
sztuczna inteligencja
współpraca
AI
generatywna sztuczna inteligencja
Bandai Namco Holdings
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112