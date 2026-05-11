Sony i Bandai Namco łączą siły. Chodzi o AI w grach

Sony i Bandai Namco to dwie duże marki. Tym bardziej warto odnotować fakt, iż właśnie rozpoczęły one współpracę.

Współpracę opartą na mocno kontrowersyjnym temacie. Bo i owszem – sztuczna inteligencja w game devie wzbudza kontrowersje. Grafika wygenerowana przez AI Sony i Bandai Namco łączą siły Wspólne działania Sony oraz Bandai Namco Holdings Inc. mają dotyczyć pilotażowej inicjatywy, której głównym tematem jest generatywna sztuczna inteligencja. Oraz jej przyszłość przy produkcji gier. O współpracy dwóch japońskich firm wspominał podczas niedawnej prezentacji raportu finansowego prezes i dyrektor generalny Sony, Hiroki Totoki. Zwrócił uwagę, że i Sony, i Bandai Namco zdążyły już odczuć zwiększoną produktywność, podczas gdy sami pracownicy mogą robić rzeczy, które wcześniej z powodu ograniczeń czasowych były niemożliwe. Generalnie jednak na razie projekt gen-AI, scalający oba przedsiębiorstwa, został przestawiony bardzo ogólnikowo.

Dzięki tym badaniom zidentyfikowaliśmy ogromne zyski w szybkości i produktywności na osobę, a także sposoby na konkretne rozwiązanie niedoskonałości generatywnej sztucznej inteligencji, opierając się na zrozumieniu mocnych i słabych stron – przyznał Hiroki. [Celem Sony – przyp. red.] zawsze jest bycie najlepszym miejscem do grania i najlepszym miejscem do wydawania gier. [Firma postrzega – przyp. red.] AI jako potężne narzędzie pomagające nam w realizacji tej misji – dodał z kolei Hideaki Nishino, dyrektor generalny Sony Entertainment.

Podczas tej samej prezentacji Nishino ujawnił zresztą, że studia podlegające PlayStation korzystają już z dobrodziejstw sztucznej inteligencji. Przykładami mają być m.in. Naughty Dog czy też San Diego Studio, a efekty mieliśmy też zobaczyć w takich grach jak Horizon Zero Dawn Remastered, Saros czy Ghost of Yotei. Z drugiej strony nie dziwi, że Sony szuka dróg ku oszczędnościom i optymalizacji. Stratę poniesioną z uwagi na działalność Bungie trudno będzie firmie odrobić.

