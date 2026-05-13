Nowy hit Sony z zaskakująco słabą sprzedażą. Saros może mieć ogromne problemy

Analitycy twierdzą, że najnowsza produkcja dostępna wyłącznie na PS5 nie spełnia oczekiwań sprzedażowych. Wynik Saros ma być wyraźnie słabszy od Returnal.

Według najnowszych doniesień gra Saros mogła sprzedać zaledwie około 300 tysięcy egzemplarzy od swojej premiery w kwietniu. Dane pochodzą z analiz firmy Alinea Analytics i nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Sony ani studio Housemarque, ale już teraz wywołały sporą dyskusję wśród graczy.

Saros – słabszy start niż Returnal?

Analitycy szacują, że produkcja wygenerowała do tej pory około 22 milionów dolarów przychodu, podczas gdy budżet gry miał wynosić około 76 milionów dolarów. Jeśli dane okażą się prawdziwe, oznaczałoby to odzyskanie jedynie części kosztów produkcji.

