Nowy hit Sony z zaskakująco słabą sprzedażą. Saros może mieć ogromne problemy

Analitycy twierdzą, że najnowsza produkcja dostępna wyłącznie na PS5 nie spełnia oczekiwań sprzedażowych. Wynik Saros ma być wyraźnie słabszy od Returnal.
Według najnowszych doniesień gra Saros mogła sprzedać zaledwie około 300 tysięcy egzemplarzy od swojej premiery w kwietniu. Dane pochodzą z analiz firmy Alinea Analytics i nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Sony ani studio Housemarque, ale już teraz wywołały sporą dyskusję wśród graczy.
Saros – słabszy start niż Returnal?
Analitycy szacują, że produkcja wygenerowała do tej pory około 22 milionów dolarów przychodu, podczas gdy budżet gry miał wynosić około 76 milionów dolarów. Jeśli dane okażą się prawdziwe, oznaczałoby to odzyskanie jedynie części kosztów produkcji.
Porównania z Returnal wypadają dla nowego projektu niezbyt korzystnie. Poprzedni tytuł Housemarque osiągnął około 866 tysięcy sprzedanych kopii w pierwszym okresie po premierze, a później przekroczył milion egzemplarzy. Co ciekawe, wtedy baza użytkowników PS5 była znacznie mniejsza niż obecnie. Saros miało dodatkowo pecha do terminu premiery. Gra trafiła na rynek w bardzo gorącym okresie, konkurując między innymi z Crimson Desert oraz Resident Evil Requiem. Zdaniem części analityków mogło to znacząco wpłynąć na zainteresowanie nową marką Sony.
W sieci pojawiają się też obawy dotyczące przyszłości samego Housemarque. W marcu Sony zamknęło studio Bluepoint Games, co wywołało dyskusję o sytuacji wewnętrznych zespołów PlayStation. Na razie jednak trudno wyciągać daleko idące wnioski, szczególnie że obecne dane dotyczące Saros opierają się wyłącznie na szacunkach firm analitycznych.
Saros możemy sprawdzić wyłącznie na PlayStation 5.
