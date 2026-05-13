Nowa gra ojca Yakuzy może być martwa. Strona studia właśnie zniknęła

Nowa gra ojca serii Yakuza – takie hasło brzmi dumnie. Niewykluczone jednak, że nigdy nie przyjdzie nam jej sprawdzić.
O problemach Gang of Dragon mówi się już od dawna. Teraz zaś pojawiła się kolejna poszlaka wskazująca na to, że to faktycznie może być koniec.
To koniec Gang of Dragon?
Przypomnijmy, że za Gang of Dragon stoi studio Nagoshi Studio, którego nazwa wzięła się od nazwiska jego założyciela – Toshihiro Nagoshiego. 60-letni Japończyk przez długi czas stał za serią Yakuza, mając znaczący wkład we wszystkie jej odsłony od momentu debiutu aż do Yakuza: Like a Dragon i Lost Judgment. Niemniej pod koniec 2021 roku opuścił on SEGĘ i Ryu Ga Gotoku Studio, by powołać do życia swoją własną ekipę. Pod koniec ubiegłego roku zapowiedziano zaś jej debiutancki projekt, którym miało być właśnie Gang of Dragon. Tytuł na pierwszych materiałach wyglądał naprawdę obiecująco.
Niemniej już w marcu pojawiły się doniesienia o problemach finansowych studia. Jak podawał Bloomberg, firma NetEase, która wcześniej była finansowym zapleczem Nagoshi Studio, z dniem 1 maja zamierzała rzeczone wsparcie zakończyć. Tymczasem na dokończenie gry potrzebne miało być co najmniej dodatkowe 7 miliardów jenów, a więc około 44 miliony dolarów. Od tego momentu Nagoshi miał podobno rozpocząć poszukiwania nowych inwestorów, by jeszcze ratować projekt, wydawało się jednak, że będzie to misja z gatunku tych raczej mniej wykonalnych. Ale to wszystko medialne przekazy – w oficjalnych kanałach panowała cisza.
Teraz zaś cisza, ale tak na amen zapanowała na oficjalnej stronie internetowej Nagoshi Studio. Wszystko dlatego, że ta… została wyłączona. W obliczu wcześniejszych informacji trudno nie odebrać tego jako sygnał, iż sprawy się sypią i niewykluczone, że nawet zapadły już jakieś decyzje w kwestii skasowania Gang of Dragon. Tak czy inaczej, wygląda na to, że premiery nowego tytułu ojca Yakuzy raczej się już nie doczekamy. Nie ma bowiem nawet minimalnych podstaw do jakiegokolwiek optymizmu w tej kwestii. Zostaje jedynie trailer…
