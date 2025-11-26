Cyberpunk 2077 sprzedaje się szybciej niż Wiedźmin 3. Tytuł nabyło już 35 milionów graczy

Kamień milowy został osiągnięty w ostatnim kwartale, co ujawniono podczas najnowszej prezentacji wyników finansowych spółki. Ponieważ gra zadebiutowała w grudniu 2020 roku, oznacza to, że 35 milionów kopii sprzedano w niespełna pięć lat. Dla porównania, Wiedźmin 3 potrzebował około sześciu lat, aby przekroczyć próg 30 milionów, co oznacza, że Cyberpunk sprzedaje się szybciej.

Cyberpunk 2077 świetnie się sprzedaje

Według wydawcy przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2025 roku wynikały głównie z utrzymującej się mocnej sprzedaży gier z katalogu, przede wszystkim Cyberpunk 2077 oraz dodatku Phantom Liberty. CD Projekt twierdzi, że gra sprzedawała się na dotychczasowych platformach w tym roku lepiej niż w analogicznym okresie 2024 roku, a dodanie wersji podstawowej do PlayStation Plus Extra i Premium przyczyniło się do wzrostu sprzedaży dodatku Phantom Liberty. Wzrost sprzedaży napędziła również tegoroczna premiera gry na Switchu 2 oraz komputerach MAC, co pomogło osiągnąć 35 milionów egzemplarzy w ostatnim kwartale. Współprezes CD Projekt, Michał Nowakowski powiedział: