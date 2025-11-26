Cyberpunk 2077 sprzedaje się szybciej niż Wiedźmin 3. Tytuł nabyło już 35 milionów graczy

Pomimo problematycznego startu, Cyberpunk 2077 stał się ogromnym sukcesem. Gra sprzedała się już w 35 milionach egzemplarzy.
Kamień milowy został osiągnięty w ostatnim kwartale, co ujawniono podczas najnowszej prezentacji wyników finansowych spółki. Ponieważ gra zadebiutowała w grudniu 2020 roku, oznacza to, że 35 milionów kopii sprzedano w niespełna pięć lat. Dla porównania, Wiedźmin 3 potrzebował około sześciu lat, aby przekroczyć próg 30 milionów, co oznacza, że Cyberpunk sprzedaje się szybciej.
Cyberpunk 2077 świetnie się sprzedaje
Według wydawcy przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2025 roku wynikały głównie z utrzymującej się mocnej sprzedaży gier z katalogu, przede wszystkim Cyberpunk 2077 oraz dodatku Phantom Liberty. CD Projekt twierdzi, że gra sprzedawała się na dotychczasowych platformach w tym roku lepiej niż w analogicznym okresie 2024 roku, a dodanie wersji podstawowej do PlayStation Plus Extra i Premium przyczyniło się do wzrostu sprzedaży dodatku Phantom Liberty. Wzrost sprzedaży napędziła również tegoroczna premiera gry na Switchu 2 oraz komputerach MAC, co pomogło osiągnąć 35 milionów egzemplarzy w ostatnim kwartale. Współprezes CD Projekt, Michał Nowakowski powiedział:
Jesteśmy bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani tym, że mimo upływu czasu, Cyberpunk 2077 wciąż radzi sobie tak dobrze i przyciąga nowych graczy. Sprzedaż gry przekroczyła 35 milionów egzemplarzy, co świadczy o trwałej sile franczyzy i pozwala nam z jeszcze większą odwagą planować jej przyszłość.
Wynik jest szczególnie znaczący, biorąc pod uwagę, że po premierze w 2020 roku Cyberpunk 2077 był uznawany za jeden z najbardziej katastrofalnych debiutów ostatnich lat. Po trzech opóźnieniach gra trafiła na PC i konsole z licznymi problemami technicznymi, co doprowadziło do masowych zwrotów, usunięcia tytułu ze sklepu PlayStation Store oraz pozwów przeciwko CD Projektowi, oskarżających studio o wprowadzanie inwestorów w błąd co do jakości gry. Po sześciu miesiącach intensywnych poprawek gra wróciła do cyfrowego sklepu Sony w czerwcu 2021 roku, kiedy to CD Projekt uznał, że wydajność Cyberpunka osiągnęła zadowalający poziom.
Na początku tego roku CD Projekt poinformował, że sequel Cyberpunk 2077 jest już w fazie preprodukcji. Następca, dotąd znany jako Project Orion, powstaje w ramach nowego północnoamerykańskiego oddziału CD Projekt Red, prowadzącego studia w Bostonie i Vancouver.
