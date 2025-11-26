Michał Nowakowski z CD Projekt Red potwierdził, że Wiedźmin 4 nie pojawi się na The Game Awards 2025

To jeszcze nie jest dobry moment, abyśmy zobaczyli cokolwiek nowego z Wiedźmina 4.
Prace nad Wiedźminem 4 trwają w CD Projekt RED pełną parą po tym, jak produkcja weszła w pełny etap rozwoju około rok temu. Zespół liczy obecnie 447 osób, a zaprezentowane w czerwcu demo technologiczne na Unreal Engine 5 sugerowało kilka obiecujących kierunków. Mimo to nie należy spodziewać się żadnych nowych materiałów podczas tegorocznej gali The Game Awards 2025.
The Game Awards 2025 bez Wiedźmina 4
W ubiegłym roku podczas The Game Awards zadebiutował pierwszy zwiastun filmowy, który potwierdził Ciri jako nową protagonistkę serii. Jednak tegoroczna edycja, która jest zaplanowana na 11 grudnia, odbędzie się bez udziału nowości z Wiedźmina 4. Tę informację przekazał na platformie X Michał Nowakowski, współprezes CD Projekt. Wyrażając radość z nominacji gry w kategorii “Most Anticipated Game”, napisał:
Dziękujemy wszystkim, którzy już oddali głos. Wasze wsparcie wiele dla nas znaczy. Nie pokażemy żadnych nowych materiałów z Wiedźmina 4 na The Game Awards, ale jak zawsze z przyjemnością obejrzymy show i będziemy świętować to wielkie wydarzenie branży razem z wami.
CD Projekt RED podkreślał wcześniej, że nowe RPG osadzone w uniwersum Sapkowskiego nie zadebiutuje przed 2027 rokiem, więc na kolejne konkretne informacje trzeba będzie jeszcze poczekać. Studio przypomniało też, że ubiegłoroczne demo technologiczne nie przedstawiało fragmentów gry, a jedynie pierwsze spojrzenie na zaawansowane technologie, które będą wykorzystywane przy jej tworzeniu. Dotychczas potwierdzono użycie między innymi Unreal Engine Framework, MetaHuman, Smart Objects, Nanite Foliage i innych narzędzi, które mają pomóc w budowie świata gry. Ostatnio do zespołu dołączył także Karel Kolmann, były projektant z Kingdom Come: Deliverance 2, obejmując stanowisko starszego projektanta zadań.
