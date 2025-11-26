Michał Nowakowski z CD Projekt Red potwierdził, że Wiedźmin 4 nie pojawi się na The Game Awards 2025

To jeszcze nie jest dobry moment, abyśmy zobaczyli cokolwiek nowego z Wiedźmina 4.

Prace nad Wiedźminem 4 trwają w CD Projekt RED pełną parą po tym, jak produkcja weszła w pełny etap rozwoju około rok temu. Zespół liczy obecnie 447 osób, a zaprezentowane w czerwcu demo technologiczne na Unreal Engine 5 sugerowało kilka obiecujących kierunków. Mimo to nie należy spodziewać się żadnych nowych materiałów podczas tegorocznej gali The Game Awards 2025.

The Game Awards 2025 bez Wiedźmina 4

W ubiegłym roku podczas The Game Awards zadebiutował pierwszy zwiastun filmowy, który potwierdził Ciri jako nową protagonistkę serii. Jednak tegoroczna edycja, która jest zaplanowana na 11 grudnia, odbędzie się bez udziału nowości z Wiedźmina 4. Tę informację przekazał na platformie X Michał Nowakowski, współprezes CD Projekt. Wyrażając radość z nominacji gry w kategorii “Most Anticipated Game”, napisał: