Wiedźmin 5 i 6 pojawią się szybciej niż przypuszczaliśmy

Jakub Piwoński
2025/12/01 13:40
CD Projekt RED kuje to żelazo.

Studio CD Projekt RED po raz kolejny podtrzymuje ambitny plan ogłoszony w 2022 roku, tuż po ujawnieniu Wiedźmina 4 – Project Polaris – oraz jego dwóch kontynuacji. Co istotne, nowa saga RPG, oparta na Unreal Engine 5 i skupiona na dorosłej Ciri, ma być rozwijana szybciej niż poprzednie gry studia.

W trakcie telekonferencji po publikacji wyników finansowych pod koniec listopada współprezes CDPR, Michał Nowakowski, potwierdził, że harmonogram pozostaje aktualny. „Naszym planem jest [sic] wydanie całej trylogii w ciągu sześciu lat” – powiedział. Choć nie podał daty premiery pierwszej części, aktywna produkcja od końcówki 2024 roku sugeruje, że debiut w 2027 roku jest realny. Studio twierdzi, że usprawniony proces – dłuższa preprodukcja i krótsza właściwa produkcja – ułatwi utrzymanie tempa prac. Twórcy są najwyraźniej zdeterminowani.

Nowakowski przyznał jednak, że aby plan się powiódł, CDPR będzie musiało przyspieszyć prace nad kolejnymi odsłonami. „Tak, oznaczałoby to, że planujemy skrócić czas rozwoju między Wiedźminem 4 a 5, między 5 a 6 itd.” – podkreślił. Kluczowe ma być pełne wykorzystanie Unreal Engine 5 oraz ponowne użycie części procesów i zasobów. Na razie studio nie potwierdza jednak, czy obejmie to także fragmenty map czy elementy lokacji.

Równolegle CDPR pracuje nad kontynuacją Cyberpunka 2077, która nie pojawi się przed 2028 rokiem, oraz nad wieloosobowym spin-offem Wiedźmina – Project Sirius – rozwijanym w The Molasses Flood. Studio nadzoruje również remake pierwszego Wiedźmina oraz Projekt Hadar, nowe oryginalne IP, które z uwagi na brak dedykowanego zespołu najpewniej zadebiutuje dopiero po 2030 roku. CDPR ma więc przed sobą rekordowo intensywny okres – z Wiedźminem na czele. Przeczytaj więcej o pracach studia.

Źródło:https://gamerant.com/witcher-4-5-6-second-trilogy-launch-window-cdpr-roadmap-status/

News
RPG akcji
CD Projekt RED
Wiedźmin 4
Wiedźmin
witcher
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


