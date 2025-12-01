Wiedźmin 5 i 6 pojawią się szybciej niż przypuszczaliśmy

Studio CD Projekt RED po raz kolejny podtrzymuje ambitny plan ogłoszony w 2022 roku, tuż po ujawnieniu Wiedźmina 4 – Project Polaris – oraz jego dwóch kontynuacji. Co istotne, nowa saga RPG, oparta na Unreal Engine 5 i skupiona na dorosłej Ciri, ma być rozwijana szybciej niż poprzednie gry studia.

Wiedźmin 5 i 6 szybciej niż przypuszczaliśmy

W trakcie telekonferencji po publikacji wyników finansowych pod koniec listopada współprezes CDPR, Michał Nowakowski, potwierdził, że harmonogram pozostaje aktualny. „Naszym planem jest [sic] wydanie całej trylogii w ciągu sześciu lat” – powiedział. Choć nie podał daty premiery pierwszej części, aktywna produkcja od końcówki 2024 roku sugeruje, że debiut w 2027 roku jest realny. Studio twierdzi, że usprawniony proces – dłuższa preprodukcja i krótsza właściwa produkcja – ułatwi utrzymanie tempa prac. Twórcy są najwyraźniej zdeterminowani.