Mark Ruffalo uderza w Hollywood. Gwiazdy boją się sprzeciwić wielkiej fuzji studiów?

Aktor znany z roli Hulka twierdzi, że wielu znanych ludzi kina popiera protest przeciwko połączeniu Paramount i Warner Bros., ale nie chce mówić o tym publicznie ze strachu przed konsekwencjami.

Na łamach The New York Times Ruffalo wypowiedział się wspólnie z Mattem Stollerem z American Economic Liberties Project. Wskazują, że w Hollywood panuje strach przed podejmowaniem niewygodnego tematu.

Mark Ruffalo oskarża Hollywood o atmosferę strachu. W nowym felietonie opublikowanym na łamach The New York Times aktor ujawnił, że wiele gwiazd odmówiło podpisania listu otwartego przeciwko planowanej fuzji Paramount i Warner Bros. Discovery — mimo że prywatnie popierają protest.

Według aktora w branży panuje „głęboki i wszechobecny strach” przed publicznym krytykowaniem wielkich korporacji medialnych. Ruffalo twierdzi, że część artystów obawia się kultury wykluczenia, czyli utraty zawodowych szans po sprzeciwieniu się potężnym studiom.

Najbardziej wymowne w tym liście nie były osoby, które go podpisały. Chodzi o tych, którzy tego nie zrobili. Nie dlatego, że się nie zgadzają, ale dlatego, że się boją.

List otwarty przeciwko fuzji Paramount i Warner Bros. zaczął krążyć w kwietniu i zebrał już ponad 4 tysiące podpisów. Wśród nich znaleźli się między innymi Florence Pugh, Pedro Pascal, Edward Norton, a także reżyserzy Denis Villeneuve czy Sofia Coppola. Ale są też tacy, którzy fuzję otwarcie popierają.

Przeciwnicy twierdzą, że połączenie gigantów jeszcze bardziej ograniczy konkurencję w branży filmowej i telewizyjnej. Według nich skutkiem będą mniejsza liczba miejsc pracy, mniej możliwości dla twórców i jeszcze większa dominacja kilku korporacji nad całym przemysłem rozrywkowym.

Ruffalo podał również przykłady sytuacji, które jego zdaniem pokazują skalę problemu. Jedna z branżowych redakcji miała stracić reklamy Paramount po publicznym wsparciu akcji. Sam aktor twierdzi też, że został wycofany z planowanego programu CNN dotyczącego fuzji, ponieważ temat był „delikatny” dla stacji należącej do Warner Bros. Discovery. Planowana fuzja nadal czeka na decyzje regulatorów w USA i Europie. Jeśli doszłaby do skutku, liczba największych hollywoodzkich studiów filmowych zmniejszyłaby się do zaledwie czterech.