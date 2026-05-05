Miał być ukłon dla graczy, a są wielkie kontrowersje. Skąpe kobiece stroje w Lords of the Fallen 2 nie zachwyciły wszystkich fanów

CI Games tłumaczy się, że projekty strojów dla kobiecych postaci powstały z myślą o graczach.

Zaprezentowane elementy wyposażenia budzą szczególne emocje ze względu na ich formę. Zamiast pełnić funkcję ochronną, przypominają raczej stylizowane, skąpe stroje, odsłaniające znaczną część ciała. Krytycy zwracają uwagę, że trudno mówić tu o realistycznym podejściu do pancerza, który z definicji powinien zabezpieczać postać przed obrażeniami. Wielu komentujących wskazuje, że takie stroje bardziej przypominają estetykę znaną z reklam prostych gier mobilnych niż wysokobudżetowych produkcji.

Nadchodzące Lords of the Fallen 2 znalazło się w centrum gorącej dyskusji po ujawnieniu nowych projektów kobiecych pancerzy. CI Games zaprezentowało grafiki, które według wielu odbiorców przedstawiają kobiece stroje w sposób przestarzały i oderwany od standardów projektowania postaci.

Materiały zostały przedstawione przez youtuberkę TheBackgroundNPC, która przedstawiła je jako przykład projektu inspirowanego oczekiwaniami części społeczności graczy. Według tej narracji, zmiana kierunku ma odpowiadać na głosy krytykujące współczesne produkcje AAA za sposób przedstawiania kobiecych bohaterów.

Za zmianą strategii ma stać również kierownictwo CI Games, w tym jego prezes Marek Tyminski, który publicznie odnosił się do wpływu elementów społecznych i politycznych w grach. W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej globalny dyrektor marketingu firmy, Ryan Hill.

Podczas gdy niektóre gry wideo w ostatnim czasie zdecydowały się wprowadzać do swoich doświadczeń treści społeczne lub polityczne, jasne jest, że wielu graczy tego nie docenia, a w efekcie widzieliśmy w ciągu ostatniego roku kilka głośnych premier, które nie osiągnęły sukcesu komercyjnego. Nasze gry zawsze będą tworzone z myślą o maksymalnej przyjemności graczy i sukcesie komercyjnym, dlatego nie będziemy w przyszłości integrować żadnych agend społecznych ani politycznych, obserwując wysokie ryzyko, jakie może się z tym wiązać.

Co ciekawe, wydane w 2023 roku Lords of the Fallen nie było początkowo związane z tym kierunkiem. Dopiero aktualizacje po premierze zaczęły wprowadzać zmiany zgodne z nową filozofią firmy. Jednym z przykładów jest usunięcie neutralnych opcji typu sylwetki postaci i zastąpienie ich klasycznym wyborem płci.

Część graczy docenia projekty pancerzy kobiecych postaci i jest zachwycona, że jakieś studio wreszcie wysłuchało ich próśb. Nie brakuje również głosów krytykujących grafiki, szczególnie pod kątem niepraktyczności zaprezentowanych pancerzy. Wybrane opinie znajdziecie poniżej.

Chcę elegancji. Chcę inteligencji. Chcę stylu.

Lords of the Fallen 2 wie, czego chcą gracze. Łatwe zwycięstwo dla CI Games.

Wy naprawdę słuchaliście i wprowadziliście w życie opinie graczy! Dziękuję!

Nie wiem... te zestawy pancerzy wydają się takie nie na miejscu i brakuje w nich jakiegoś natchnienia w porównaniu do prawie wszystkiego innego, co widziałem z LOTF 1 czy 2

Jestem goonerem, ale ku*** mać, to jedne z najbardziej absolutnie generycznych projektów "seksownych pancerzy", jakie kiedykolwiek widziałem. Odsłonięte nogi i/lub uda, spódnice lub sukienki. Pokazujące dekolt. Po prostu zróbcie dobrą grę.

Zwycięstwo za zwycięstwem za zwycięstwem... Mam nadzieję, że społeczność graczy to widzi!

