Mała polska gra weszła do topu Steama. Mouse: P.I. For Hire mocno zaskoczyło

I to jak dobiło! Polska produkcja okazała się ogromnym sukcesem. Przynajmniej na Steamie.
Mouse: P.I. For Hire ogromnym hitem na Steamie
W momencie pisania tego tekstu Mouse: P.I. For Hire znajdowało się w ścisłej czołówce listy bestsellerów platformy Valve. Konkretnych liczb co prawda nie podano, ale już sam fakt, że gra Fumi Games wylądowała na 4. miejscu tegoż zestawienia, to ogromny sukces. Mówimy wszak o pozycji indie stworzonej przez mało znane wcześniej polskie studio. Tymczasem wyżej na Steamie na liście obecnych bestsellerów wg przychodu znajdują się jedynie kolejny hit od Capcomu – PRAGMATA, legendarny sieciowy FPS – Counter-Strike 2 oraz nowe lepsze, acz nie stworzone przez Ubisoft Skull & Boones – Windrose.
