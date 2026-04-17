Mała polska gra weszła do topu Steama. Mouse: P.I. For Hire mocno zaskoczyło

To jednak nie koniec. Otóż Mouse: P.I. For Hire w najlepszym momencie potrafiło przyciągnąć jednocześnie 10 615 graczy Steama. Nie jest to oczywiście wynik na poziomie największych hitów AAA i nie zapisze się on w historii platformy, ale znowu – mowa tutaj o małym tytule. Na dodatek tytule wydanym nie tylko na komputery osobiste, ale również i na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. W przyszłości zresztą baza użytkowników jeszcze się powiększy, bo twórcy już wcześniej ujawnili, iż planują również wydania na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to recenzje na platformie Valve. W momencie pisania tekstu Mouse: P.I. For Hire zostało zrecenzowane na Steamie 1 646 razy. Z tego lwia większość, bo aż 95% opinii, miało charakter pozytywny. Wszystko tutaj zebrane dowodzi tylko, że pomimo pewnych problemów i konieczności przesuwania premiery Fumi Games finalnie “dowiozło”.