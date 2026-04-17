Zaloguj się lub Zarejestruj

Mała polska gra weszła do topu Steama. Mouse: P.I. For Hire mocno zaskoczyło

Maciej Petryszyn
2026/04/17 23:00
0
0

Po latach developmentu i przekładanych premierach udało się. Mouse: P.I. For Hire dobiło do brzegu.

I to jak dobiło! Polska produkcja okazała się ogromnym sukcesem. Przynajmniej na Steamie.

Mouse: P.I. For Hire ogromnym hitem na Steamie

W momencie pisania tego tekstu Mouse: P.I. For Hire znajdowało się w ścisłej czołówce listy bestsellerów platformy Valve. Konkretnych liczb co prawda nie podano, ale już sam fakt, że gra Fumi Games wylądowała na 4. miejscu tegoż zestawienia, to ogromny sukces. Mówimy wszak o pozycji indie stworzonej przez mało znane wcześniej polskie studio. Tymczasem wyżej na Steamie na liście obecnych bestsellerów wg przychodu znajdują się jedynie kolejny hit od Capcomu – PRAGMATA, legendarny sieciowy FPS – Counter-Strike 2 oraz nowe lepsze, acz nie stworzone przez Ubisoft Skull & Boones – Windrose.

GramTV przedstawia:

To jednak nie koniec. Otóż Mouse: P.I. For Hire w najlepszym momencie potrafiło przyciągnąć jednocześnie 10 615 graczy Steama. Nie jest to oczywiście wynik na poziomie największych hitów AAA i nie zapisze się on w historii platformy, ale znowu – mowa tutaj o małym tytule. Na dodatek tytule wydanym nie tylko na komputery osobiste, ale również i na konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. W przyszłości zresztą baza użytkowników jeszcze się powiększy, bo twórcy już wcześniej ujawnili, iż planują również wydania na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to recenzje na platformie Valve. W momencie pisania tekstu Mouse: P.I. For Hire zostało zrecenzowane na Steamie 1 646 razy. Z tego lwia większość, bo aż 95% opinii, miało charakter pozytywny. Wszystko tutaj zebrane dowodzi tylko, że pomimo pewnych problemów i konieczności przesuwania premiery Fumi Games finalnie “dowiozło”.

Tagi:

News
Steam
premiera
premiery
bestseller
Fumi Games
PlaySide
sukces
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
