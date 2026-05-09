Gracze narzekali na cenę Pokemon FireRed i LeafGreen. Potem kupili 4 miliony kopii

Za gry, które nie doczekały się ani żadnych konkretnych usprawnień, ani nowej zawartości zawołano… No nie zgadniecie – aż 179,6 zł.

FireRed i LeafGreen sprzedażowym strzałem w dziesiątkę

Ktoś by powiedział, że nie możesz życzyć sobie prawie 180 zł za 22-letnie gry, zajmujące na dysku zawrotne 33,4 MB. Okazuje się, że możesz, ale musisz przy tym być Nintendo. Z najnowszego raportu finansowego japońskiego giganta wynika, że Pokemon FireRed i LeafGreen w pierwszych 6 tygodniach od premiery sprzedały się w ponad 4 milionach egzemplarzy! W praktyce oznacza to, że reedycje znalazły już 1/3 wszystkich nabywców oryginałów wydanych jeszcze na Game Boy Advance. Niemniej 22 lata, a 6 tygodni to jednak ogromna różnica. Nie można więc wykluczyć, że wydania na Nintendo Switch 2 prędzej czy później mogą nawet przeskoczyć pod względem sprzedaży wersję z GBA.