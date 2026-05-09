Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze narzekali na cenę Pokemon FireRed i LeafGreen. Potem kupili 4 miliony kopii

Maciej Petryszyn
2026/05/09 18:00
0
0

Gdy Nintendo zaprezentowało nowe wydanie Pokemon ireRed i LeafGreen, wielu pukało się w czoło. I trudno było się dziwić.

Za gry, które nie doczekały się ani żadnych konkretnych usprawnień, ani nowej zawartości zawołano… No nie zgadniecie – aż 179,6 zł.

Pokemon FireRed i LeafGreen
Pokemon FireRed i LeafGreen

FireRed i LeafGreen sprzedażowym strzałem w dziesiątkę

Ktoś by powiedział, że nie możesz życzyć sobie prawie 180 zł za 22-letnie gry, zajmujące na dysku zawrotne 33,4 MB. Okazuje się, że możesz, ale musisz przy tym być Nintendo. Z najnowszego raportu finansowego japońskiego giganta wynika, że Pokemon FireRed i LeafGreen w pierwszych 6 tygodniach od premiery sprzedały się w ponad 4 milionach egzemplarzy! W praktyce oznacza to, że reedycje znalazły już 1/3 wszystkich nabywców oryginałów wydanych jeszcze na Game Boy Advance. Niemniej 22 lata, a 6 tygodni to jednak ogromna różnica. Nie można więc wykluczyć, że wydania na Nintendo Switch 2 prędzej czy później mogą nawet przeskoczyć pod względem sprzedaży wersję z GBA.

GramTV przedstawia:

Tym samym do kosza możemy wyrzucić opinie tych, którzy sądzili, że Nintendo przekroczyło swoistą czerwoną linię. Brak zmian czy naprawdę dużych usprawnień. Wydanie dokładnie tej samej produkcji, co 22 lata wcześniej. Do tego filtr wulgaryzmów, który niektórzy określili mianem cenzury. A mimo to i tak ponad 4 miliony graczy uznało, że to właśnie na Pokemon FireRed i LeafGreen w wersji na drugiego Switcha chcą przeznaczyć swoje ciężko zarobione pieniądze. Wygląda więc na to, że magia Pokemonów, o której wie każdy, zadziałała również i w tym wypadku.

Najciekawszy w tym wszystkim jest fakt, że Pokemon FireRed i LeafGreen rozeszło się w podobnej liczbie, co powszechnie chwalone i uważane za ogromny sukces Pokemon Pokopia. A jednocześnie lepiej niż wydane pod koniec ubiegłego roku Pokemon Legends: Z-A. Aż strach pomyśleć, jakie liczby padną po premierze 10. generacji stworków przy okazji Pokemon Winds oraz Pokemon Waves, które to gry, według plotek, mogą jednak pojawić się dopiero pod koniec 2027 roku.

Źródło:https://www.eurogamer.net/pokemon-fire-red-leaf-green-sales-switch-2

Tagi:

News
Nintendo
sprzedaż gier
Pokemon
pokemony
sprzedaż
Switch 2
Nintendo Switch 2
Pokemon FireRed
Pokemon LeafGreen
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112