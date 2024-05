Połowa grających w Call of Duty na konsolach Sony nadal korzysta z PlayStation 4. Poprzednia generacja wciąż ma się dobrze

Okazuje się, że konsole poprzedniej generacji wciąż są ważne dla wielu graczy. Połowa ludzi ogrywających Call of Duty na konsolach Sony, wciąż używa PlayStation 4.

Mogłoby się wydawać, że wraz z premierą PlayStation 5 gracze będą sprzedawać starszą generację, żeby zakupić nowszą konsolę. I pewnie wielu tak uczyniło, ale z najnowszych doniesień wynika, że wielu wciąż jest wiernych PlayStation 4, a przynajmniej tacy, którzy grają w Call of Duty.

Twórcy Call of Duty nie porzucą konsol poprzedniej generacji

Wiadomo już, że Call of Duty: Black Ops 6 jest już w zasadzie przesądzone. Co prawda nie znamy jeszcze szczegół dotyczących fabuły, ani konkretnych planów dotyczących daty premiery, ale z jednego z przecieków dowiadujemy się, że gra trafi na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X, a także na konsole poprzedniej generacji. I w związku z tym co przeczytaliście powyżej, nikogo nie powinno dziwić, że starsza generacja wciąż jest niezwykle ważna dla producentów tej gry.

