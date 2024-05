Call of Duty: Black Ops 6 od dnia premiery w Xbox Game Pass. Microsoft potwierdza

W ubiegłym tygodniu Activision oficjalnie zapowiedziało Call of Duty: Black Ops 6, czyli tegoroczną odsłonę swojej strzelanki, która zostanie pokazana na wydarzeniu towarzyszącemu Xbox Games Showcase, które odbędzie się 9 czerwca. W międzyczasie pojawiły się wątpliwości, czy nowe Call of Duty, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami Microsoftu, od dnia swojej premiery będzie dostępne w Xbox Game Pass. Korporacja postanowiła rozwiać wątpliwości i niektórzy gracze otrzymali powiadomienia, że produkcja zadebiutuje od razu w usłudze.

Call of Duty: Black Ops 6 trafi do Xbox Game Pass w dniu premiery

Call of Duty: Black Ops 6 trafi do Xbox Game Pass w dniu premiery

Call of Duty: Black Ops 6 trafi do Xbox Game Pass w dniu premiery

Call of Duty: Black Ops 6 będzie dostępny od swojej premiery w Xbox Game Pass. Usługa zaczęła wysyłać użytkownikom powiadomienia z informacją, która potwierdza, że gra będzie dostępna jeszcze w tym roku do ogrania w abonamencie. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich osób, które mają wykupioną subskrypcję do Game Passa.

Powiadomienia push aplikacji Xbox Game Pass o Call of Duty: Black Ops 6 – „dostępne jeszcze w tym roku, pierwszego dnia w Game Pass” Nie jestem pewien, czyje jest źródło. Wczytywanie ramki mediów. Chociaż leaker z serwisu X nie jest pewien źródła, to z pomocą przyszedł Jez Corden z Windows Central. Dziennikarz potwierdził te doniesienia i wskazał, że Call of Duty: Black Ops 6 w Xbox Game Pass zostanie ogłoszone jeszcze w tym tygodniu. Pozostaje nam więc już tylko czekać na oficjalny komunikat od Microsoftu. Tak, powinno zostać oficjalnie ogłoszone w tym tygodniu. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia: