Call of Duty: Black Ops 6 nie pominie nikogo? Activision wyda grę na PS4 i Xbox One

Kilka dni temu Activision oficjalnie zapowiedziało nową odsłonę serii Call of Duty. Pełny pokaz gry możemy spodziewać się tuż po Xbox Games Showcase, które odbędzie się 9 czerwca. Tego samego dnia ruszy specjalne wydarzenie, które dokładniej przedstawi graczom Call of Duty: Black Ops 6, zarówno w trybie kampanii dla pojedynczego gracza, jak i w trybie wieloosobowym.

Wygląda na to, że Microsoft i Activision nie zamierzają porzucić PlayStation 4 i Xbox One przy kolejnej odsłonie serii Call of Duty. Według najnowszych przecieków Call of Duty: Black Ops 6 zostanie wydane na obie generacje konsol oraz komputery osobiste. Gdy inni producenci i wydawcy odchodzą od starszych sprzętów Microsoftu i Sony, nowa część CoD-a wciąż będzie dostępna na tych platformach od dnia swojej premiery.

CharlieIntel, specjalista od przecieków dotyczących Call of Duty, podzielił się informacją znalezioną na Reddicie, że Black Ops 6 zostanie wydany na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PlayStation 4 i Xbox One. Na poniższym zdjęciu co prawda brakuje wydania na komputery osobiste i starszą konsolę Microsoftu, ale wynika to z braku dostępności pudełek nowych części CoD na te platformy.

Zdjęcie pochodzi ze sklepu GameStop, który od dłuższego czasu nie sprzedaje wersji pudełkowych gier Call of Duty na PC. Z kolei kupując wydanie na Xbox Series X/S, gracze mają również dostęp do wersji na Xbox One.