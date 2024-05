Call of Duty: Black Ops 6 oficjalnie. Microsoft szykuje pokaz gry

Activision oficjalnie zapowiedziało nową część Call of Duty. Zobaczcie pierwszy materiał promocyjny.

Już wczoraj Activision rozpoczęło promowanie nowej części Call of Duty. Najpierw uruchomiono fikcyjną stronę, która zawierała tajemnicze wideo, prezentujące grupę ludzi w zamkniętym terenie rządowym. Na materiale pojawili się także ochroniarze oraz pomnik Mount Rushmore, na którym głowy prezydentów zasłonięto banerami składającymi się w hasło „The Truth Lies”, czyli „Prawda Kłamie”. Wszystko to było częścią marketingu Call of Duty: Black Ops 6, które właśnie zostało oficjalnie zapowiedziane.

Call of Duty: Black Ops 6 – oficjalnie ogłoszone

Activision udostępniło krótkie wideo, które ujawnia tytuł gry oraz logo. Zgodnie z przewidywaniami najnowsza odsłona Call of Duty będzie pochodzić z podserii Black Ops. Będzie to już szósta odsłona tego cyklu po Call of Duty: Black Ops - Cold War z 2020 roku.

