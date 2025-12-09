PlayStation Wrap-Up 2025 już dostępne. Sprawdź swoje podsumowanie roku z konsolami Sony

To ile godzin w tym roku spędziliście z PlayStation 5?
Jak co roku wystartowała nowa edycja PlayStation Wrap-Up, w której użytkownicy konsol Sony mogą sprawdzić swoje podsumowanie roku. Od dziś użytkownicy posiadacze PlayStation 5 oraz PlayStation 4 mogą wejść na specjalną stronę i sprawdzić swoje indywidualne zestawienie aktywności z całego 2025. W podsumowaniu znalazły się informacje dotyczące między innymi najczęściej ogrywanych tytułów, preferowanych gatunków oraz całkowitej liczby spędzonych godzin, czy pozycji ogrywanych w ramach PS Plus.
PlayStation Wrap-Up 2025 już dostępne!
Tegoroczne podsumowanie obejmuje także zestaw danych dotyczących gier, które wywarły największe wrażenie na odbiorcach. Wśród nich pojawiły się takie produkcje jak Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach oraz Blue Prince, a także Clair Obscur: Expedition 33, czyli największą niespodziankę minionych 12 miesięcy.
Gracze otrzymali dostęp do szczegółowych informacji o swojej aktywności zarówno w trybach dla jednego gracza, jak i w produkcjach nastawionych na zabawę mutiplayer. W zestawieniu pojawiają się również dane dotyczące zdobytych trofeów oraz indywidualne zestawy muzyczne przygotowane dla subskrybentów usługi PlayStation Plus.
W podsumowaniu uwzględniono również sposób korzystania z akcesoriów. Właściciele PlayStation VR2 mogą sprawdzić ile czasu spędzili w rzeczywistości wirtualnej, natomiast osoby używające urządzenia PlayStation Portal mogą poznać szczegóły związane z rozgrywką zdalną. Zestawienie pokazuje także, który model kontrolera DualSense był używany najczęściej.
PlayStation poinformowało, że podsumowanie będzie aktualizowane do końca bieżącego roku. Warto więc zajrzeć ponownie przed 8 stycznia, aby zobaczyć pełne zestawienie. Użytkownicy, którzy przejdą przez całą prezentację, otrzymają nagrodę w formie specjalnego avatara. Po zakończeniu prezentacji można także pobrać kartę podsumowującą cały rok.
