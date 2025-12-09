Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Wrap-Up 2025 już dostępne. Sprawdź swoje podsumowanie roku z konsolami Sony

Radosław Krajewski
2025/12/09 18:25
0
0

To ile godzin w tym roku spędziliście z PlayStation 5?

Jak co roku wystartowała nowa edycja PlayStation Wrap-Up, w której użytkownicy konsol Sony mogą sprawdzić swoje podsumowanie roku. Od dziś użytkownicy posiadacze PlayStation 5 oraz PlayStation 4 mogą wejść na specjalną stronę i sprawdzić swoje indywidualne zestawienie aktywności z całego 2025. W podsumowaniu znalazły się informacje dotyczące między innymi najczęściej ogrywanych tytułów, preferowanych gatunków oraz całkowitej liczby spędzonych godzin, czy pozycji ogrywanych w ramach PS Plus.

PlayStation Wrap-Up 2025

PlayStation Wrap-Up 2025 już dostępne!

Tegoroczne podsumowanie obejmuje także zestaw danych dotyczących gier, które wywarły największe wrażenie na odbiorcach. Wśród nich pojawiły się takie produkcje jak Ghost of Yōtei, Death Stranding 2: On the Beach oraz Blue Prince, a także Clair Obscur: Expedition 33, czyli największą niespodziankę minionych 12 miesięcy.

Gracze otrzymali dostęp do szczegółowych informacji o swojej aktywności zarówno w trybach dla jednego gracza, jak i w produkcjach nastawionych na zabawę mutiplayer. W zestawieniu pojawiają się również dane dotyczące zdobytych trofeów oraz indywidualne zestawy muzyczne przygotowane dla subskrybentów usługi PlayStation Plus.

GramTV przedstawia:

W podsumowaniu uwzględniono również sposób korzystania z akcesoriów. Właściciele PlayStation VR2 mogą sprawdzić ile czasu spędzili w rzeczywistości wirtualnej, natomiast osoby używające urządzenia PlayStation Portal mogą poznać szczegóły związane z rozgrywką zdalną. Zestawienie pokazuje także, który model kontrolera DualSense był używany najczęściej.

PlayStation poinformowało, że podsumowanie będzie aktualizowane do końca bieżącego roku. Warto więc zajrzeć ponownie przed 8 stycznia, aby zobaczyć pełne zestawienie. Użytkownicy, którzy przejdą przez całą prezentację, otrzymają nagrodę w formie specjalnego avatara. Po zakończeniu prezentacji można także pobrać kartę podsumowującą cały rok.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/12/09/playstation-2025-wrap-up-launches-starting-today-explore-your-personalized-gaming-recap-for-2025/

Tagi:

News
Sony
PS4
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Plus
PS Plus
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
podsumowanie
PS5
podsumowanie roku
PlayStation Wrap-Up 2025
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112