Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony z darmową atrakcją. Multiplayer na konsolach PlayStation za darmo

Mikołaj Berlik
2025/12/05 11:00
1
0

Dwa dni grania online bez subskrypcji PS Plus Essential

Firma Sony przygotowała dla posiadaczy konsol PlayStation krótką, ale atrakcyjną akcję promocyjną. W dniach 6–7 grudnia wszyscy gracze na PS4 i PS5 będą mogli korzystać z trybu wieloosobowego bez konieczności posiadania abonamentu PlayStation Plus Essential. Przez dwa dni tryb Multiplayer w dowolnej grze będzie całkowicie odblokowany.

PlayStation
PlayStation

Multiplayer na PS4 i PS5 – darmowy weekend

Darmowy dostęp do rozgrywki sieciowej rozpocznie się 6 grudnia o 00:01, a zakończy 7 grudnia o 23:59. Przez cały ten okres wszystkie gry z modułem online będą dostępne bez dodatkowych opłat, co pozwoli wypróbować Multiplayer osobom, które nie posiadają aktywnej subskrypcji.

GramTV przedstawia:

To krótka, ale ciekawa okazja dla graczy, którzy chcą sprawdzić, jak wyglądają potyczki online na konsolach PlayStation. Zainteresowani stałą subskrypcją mogą śledzić aktualne promocje na PlayStation Plus Essential.

Tagi:

Sony Interactive Entertainment
Sony
multiplayer
online
PlayStation Plus
PlayStation
PlayStation 4
PlayStation 5
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:20

Dwa dni. Śmiechłem.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112