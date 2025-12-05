Sony z darmową atrakcją. Multiplayer na konsolach PlayStation za darmo

Firma Sony przygotowała dla posiadaczy konsol PlayStation krótką, ale atrakcyjną akcję promocyjną. W dniach 6–7 grudnia wszyscy gracze na PS4 i PS5 będą mogli korzystać z trybu wieloosobowego bez konieczności posiadania abonamentu PlayStation Plus Essential. Przez dwa dni tryb Multiplayer w dowolnej grze będzie całkowicie odblokowany.

Multiplayer na PS4 i PS5 – darmowy weekend

Darmowy dostęp do rozgrywki sieciowej rozpocznie się 6 grudnia o 00:01, a zakończy 7 grudnia o 23:59. Przez cały ten okres wszystkie gry z modułem online będą dostępne bez dodatkowych opłat, co pozwoli wypróbować Multiplayer osobom, które nie posiadają aktywnej subskrypcji.