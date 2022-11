PlayStation VR2 w ofercie polskich sklepów. Znamy cenę gogli VR w naszym kraju

Na początku miesiąca poznaliśmy dokładną datę premiery oraz cenę PlayStation VR2. Zgodnie z zapowiedziami dziś ruszają zamówienia przedpremierowe na nadchodzące gogle wirtualnej rzeczywistości stworzone z myślą o PlayStation 5. Nic więc dziwnego, że sprzęt pojawił się również w ofercie rodzimych elektromarketów, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, ile gracze z Polski będą musieli zapłacić za wspomniane gogle VR od Sony.

Poznaliśmy cenę PlayStation VR2 w Polsce

Okazuje się, że PlayStation VR2 wyceniono w Polsce na 2999 złotych. Gracze zainteresowani zestawem, na który składają się wspomniane gogle wirtualnej rzeczywistości oraz gra Horizon: Call of the Mountain, muszą natomiast przygotować się na wydatek rzędu 3299 złotych. Za stację ładowania kontrolerów PlayStation VR2 trzeba będzie natomiast zapłacić 249 złotych. To jak? Zamierzacie sięgnąć po wspomniany sprzęt?



Na koniec przypomnijmy, że premiera PlayStation VR2 zaplanowana jest na 22 lutego 2023 roku. Masowa produkcja miała ruszyć już we wrześniu, a do końca marca Sony zamierza dostarczyć na rynek aż 2 mln egzemplarzy gogli wirtualnej rzeczywistości dla PlayStation 5. Japońska firma liczy więc, że wspomniany sprzęt będzie cieszył się sporym zainteresowaniem.