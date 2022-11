PlayStation VR 2 z oficjalną datą premiery i ceną. Zapłacimy więcej niż za PS5

W zestawie znajdziemy wspomniane już gogle, kontrolery PS VR2 Sense oraz słuchawki stereo. Zamówienia przedpremierowe na sprzęt ruszą już 15 listopada, a w sprzedaży pojawi się również PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain bundle, który będzie zawierał także grę. Cena zestawu to 599,99 dolarów lub 649,99 euro. Z kolei ładowarka PlayStation VR2 Sense Controller Charging Station została wyceniona na 49,99 dolarów lub 49,99 euro.

Technologia PlayStation VR2 Sense obejmuje kluczowe funkcje, które zapewniają wyjątkowe wrażenia z rozgrywki, takie jak informacje zwrotne z zestawu słuchawkowego, śledzenie gałek ocznych, dźwięk 3D oraz adaptacyjne triggery i informacje zwrotne z kontrolerów PS VR2 Sense. Wraz z kompatybilnymi grami zawładną zmysłami graczy i zapewnią niesamowicie głębokie poczucie zanurzenia.