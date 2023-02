PlayStation Polska w spocie PS5 NA ŻYWO

Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Marketing Sony przybrał w ostatnich dniach na sile, co spowodowane jest chęcią wypromowania konsoli PlayStation 5. Informowaliśmy Was już o wielu ciekawych akcjach, a zaczęło się od ogromnego Lewiatana z God of War: Ragnarok na ulicach Londynu. W Rzymie mogliśmy podziwiać wielką konsolę, a w Paryżu pojawiła się restauracja inspirowana Horizon: Forbidden West. Fanów japońskiej firmy rozczarował natomiast spot zaprezentowany podczas Super Bowl LVII 2023. Polski oddział PlayStation nie pozostał w tyle.

PlayStation Polska – Live from PS5

Już wcześniej informowaliśmy Was o tym, że Chyżoszpon z Horizon Forbidden West pojawił się na stoku w Białce Tatrzańskiej. Ekipa PlayStation Polska przygotowała również specjalny klip z udziałem bestii. Całość jest częścią kampanii marketingowej PS5 NA ŻYWO. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.



„Na stoku Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej pojawiła się ponad 3-metrowa figura Chyżoszpona z gry Horizon Forbidden West. Całość wydarzenia relacjonował na żywo Jakub Kosel wraz z ekipą filmową Live from PS5” – czytamy w opisie wydarzenia.



Sony już wcześniej zapowiadało, że 2023 będzie rokiem PlayStation. Firma zwiększyła produkcję swoich konsol, dzięki czemu sprzęt ma być łatwiej dostępny. Ponadto premiera gogli PlayStation VR2 zbliża się wielkimi krokami.