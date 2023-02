Chyżoszpon z Horizon Forbidden West straszy narciarzy w Białce Tatrzańskiej

Niedawno informowaliśmy Was o Lewiatanie z God of War, który pojawił się na londyńskich ulicach. Marketingowcy z PlayStation idą za ciosem, dzięki czemu Chyżoszpon z Horizon Forbidden West pojawił się na stoku narciarskim w Białce Tatrzańskiej.

Wczytywanie ramki mediów.

Chyżoszpon wygląda dumnie

Bestię można podziwiać w iście zimowej scenerii. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zdjęciami. Przypomnijmy, że Chyżoszpona można już kiedyś było spotkać w centrum Warszawy. Najwidoczniej stolica nie przypadła stworowi do gustu.



Na koniec przypomnijmy, że Horizon Forbidden West zadebiutowało na rynku 18 lutego 2022 roku. Najnowsza produkcja autorstwa Guerrilla Games jest dostępna na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszych przygód Aloy, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.