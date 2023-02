Świetna akcja marketingowa Sony. Restauracja w klimatach Horizon Forbidden West

Sony ma ostatnio dobry czas, jeśli chodzi o ciekawe akcje marketingowe. Zaczęło się od Lewiatana z God of War: Ragnarok na ulicach Londynu. Chwilę później mogliśmy usłyszeć o Chyżoszponie, który straszył turystów w Białce Tatrzańskiej oraz o wielkim PlayStation 5 postawionym w Rzymie. Tym razem ekipa poszła o krok dalej.

Restauracja inspirowana Horizon Forbidden West

Szczęśliwcami byli mieszkańcy Paryża, bo to w właśnie w tym mieście pojawiła się restauracja inspirowana Horizon Forbidden West. Wydarzenie trwało wyłącznie w dniach 9-11 lutego, a na wideo dodanym do postu na Twitterze możecie zobaczyć, jak w tym niecodziennym miejscu bawili się goście.



Sony już wcześniej zapowiadało, że 2023 będzie rokiem PlayStation. Firma zwiększyła produkcję swoich konsol, dzięki czemu sprzęt ma być łatwiej dostępny. W związku z tym ożywił się również marketing. Ponadto zbiega się to w czasie z premierą gogli PlayStation VR2. Przypomnijmy, że Horizon Call of the Mountain jest najgłośniejszym tytułem, który pojawi się na tej platformie już w dniu jej premiery.

Wczytywanie ramki mediów.