Amber Attic na GIMP 2025. Zobaczcie w akcji zdobywców

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/27 13:00
Pszczyński zespół zrobił kolejne show, tym razem podczas GIMP 2025.

Festiwal Piosenki GIMP, a dokładniej Genialna Impreza Młodych Piosenkarzy, jest od lat organizowany przez uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Tegoroczna edycja ustanowiła rekord pod względem liczby uczestników. Podczas GIMP 2025 wystąpiło ponad 30 młodych artystów, z czego aż 16 wykonawców. Jednym z uczestników wydarzenia był zespół Amber Attic, który kolejny raz pokazał drzemiący w nim potencjał.

Amber Attic – GIMP 2025
Amber Attic – GIMP 2025

Amber Attic na GIMP 2025

Przypomnijmy, że Amber Attic to zespół składający się z młodych i ambitnych muzyków, którzy bez presji zwyczajnie bawią się tym co robią, a ja wiemy, mając taki komfort, można robić wspaniałe rzeczy. Zespół pochodzący z Pszczyny, po kilku solidnych lokalnych sukcesach, spogląda w stronę pierwszego albumu studyjnego, w międzyczasie racząc nas kolejnymi występami, ale także singlem, który miał swoją premierę tego lata. Mowa tu o BYRDS MYLK ATTIC, czyli bardzo chwytliwym kawałku, przy którym noga sama podrywa się do wybijania rytmu. Wszystkie utwory polskiego zespołu znajdziecie bez problemu na platformie streamingowej Spotify.

Amber Attic wystąpili na scenie z dwoma energicznymi kawałkami, a nagranie z tego występu możecie zobaczyć poniżej. Muzycy zagrali Western Attic oraz Zośka (Attic). Co więcej, zespół otrzymał w tym roku Nagrodę Specjalną przyznawaną przez jury festiwalu, co tylko podkreśla wspomniany wyżej potencjał Amber Attic. Na koniec przypominamy, że Amber Attic składa się z następujących muzyków: Tomasz Beer (wokal i gitara rytmiczna), Antoni Harazin (gitara basowa), Paweł Grygier (perkusja) i Wiktor Wieciech (gitara solowa).

GramTV przedstawia:

Zobaczcie występ Amber Attic podczas GIMP 2025:

Źródło:https://popppszczyna.pl/podopieczni-popp-laureatami-gimpa-2025/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
leo69
Gramowicz
Dzisiaj 14:12

Super koncert . Wymiatają chlopaki.




