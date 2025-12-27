Amber Attic na GIMP 2025. Zobaczcie w akcji zdobywców

Festiwal Piosenki GIMP, a dokładniej Genialna Impreza Młodych Piosenkarzy, jest od lat organizowany przez uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie. Tegoroczna edycja ustanowiła rekord pod względem liczby uczestników. Podczas GIMP 2025 wystąpiło ponad 30 młodych artystów, z czego aż 16 wykonawców. Jednym z uczestników wydarzenia był zespół Amber Attic, który kolejny raz pokazał drzemiący w nim potencjał.

Amber Attic na GIMP 2025

Przypomnijmy, że Amber Attic to zespół składający się z młodych i ambitnych muzyków, którzy bez presji zwyczajnie bawią się tym co robią, a ja wiemy, mając taki komfort, można robić wspaniałe rzeczy. Zespół pochodzący z Pszczyny, po kilku solidnych lokalnych sukcesach, spogląda w stronę pierwszego albumu studyjnego, w międzyczasie racząc nas kolejnymi występami, ale także singlem, który miał swoją premierę tego lata. Mowa tu o BYRDS MYLK ATTIC, czyli bardzo chwytliwym kawałku, przy którym noga sama podrywa się do wybijania rytmu. Wszystkie utwory polskiego zespołu znajdziecie bez problemu na platformie streamingowej Spotify.