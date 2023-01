Nadchodzi Ragnarok? Ogromny Lewiatan spadł na ulice

Kampania promocyjna God of War: Ragnarok i PlayStation 5 trwa w najlepsze. Mieszkańcy Londynu mogą podziwiać świetną instalację, która pojawiła się na ulicach miasta. Ciekawe, czy gigantyczny Lewiatan trafi do Polski.

Gigantyczny Lewiatan na ulicach Londynu

Lewiatan to broń, której fanom God of War raczej nie trzeba przedstawiać. Ikoniczny topór ma na swoim koncie niezliczone ilości rozsiekanych wrogów. Miejmy tylko nadzieję, że jego obecność w naszym świecie nie zwiastuje nadejścia mitycznego Ragnarok.



Na koniec przypomnijmy, że God of War: Ragnarok zadebiutowało na rynku 9 listopada 2022 roku. Najnowsza produkcja autorstwa cenionego Santa Monica Studio jest dostępna na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszych przygód Kratosa, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.