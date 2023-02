PlayStation nie zachwyciło fanów spotem z Super Bowl LVII 2023

No tak średnio bym powiedział, tak średnio.

Wczoraj chwaliliśmy PlayStation za ostatnie ciekawe akcje marketingowe. Wszystko wskazuje na to, że tym razem ekipa Sony nie stanęła na wysokości zadania, a oczekiwania fanów były znacznie wyższe.

Reklama PlayStation podczas Super Bowl LVII 2023

Reklamy prezentowane podczas Super Bowl zawsze przyciągają uwagę ludzi z całego świata. O tym, że Sony pojawi się ze swoim spotem wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, a całe wydarzenie było zapowiadane jako “zamieć w Midgardzie”. Fani spodziewali się krótkiego, ale efektowanego wideo, a plotki mówiły nawet o zapowiedzi zupełnie nowej gry. Niestety, chwilowa obecność Kratosa i Atreus to zdecydowanie za mało, by wzbudzić zachwyt wśród graczy.



Sony już wcześniej zapowiadało, że 2023 będzie rokiem PlayStation. Firma zwiększyła produkcję swoich konsol, dzięki czemu sprzęt ma być łatwiej dostępny. W związku z tym ożywił się również marketing, co poniekąd zbiega się w czasie z premierą gogli PlayStation VR2.