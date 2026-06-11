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4 nowe gry w Amazon Luna. Prime Gaming oferuje głośny tytuł i grę w znanym uniwersum science fiction

Radosław Krajewski
2026/06/11 11:10
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Subskrybenci usługi Amazona będą mogli już za chwilę odebrać cztery kolejne gry.

Amazon rozszerza bibliotekę usługi Amazon Luna o cztery kolejne produkcje. Tym razem wśród nowości znalazły się zarówno gry akcji, jak i tytuły stawiające na zagadki, eksplorację oraz rozbudowaną fabułę. Do katalogu dołączają Tested on Humans: Escape Room, Sin Slayers: Reign of the 8th, G.I. Joe: Wrath of Cobra oraz Paradise Killer.

Amazon Luna
Amazon Luna

Tested on Humans: Escape Room to pierwszoosobowa gra logiczna inspirowana popularnymi pokojami zagadek. Gracze wcielają się w uczestnika tajemniczego eksperymentu i muszą rozwiązywać kolejne łamigłówki, aby wydostać się z zamkniętych lokacji. Produkcja stawia na obserwację otoczenia, łączenie wskazówek oraz stopniowe odkrywanie historii stojącej za nietypowym testem.

Sin Slayers: Reign of the 8th to mroczne RPG z elementami dungeon crawlera i walki turowej. Gracze prowadzą drużynę bohaterów przez pełen niebezpieczeństw świat fantasy, mierząc się z potworami oraz potężnymi bossami. Tytuł wyróżnia się systemem poziomu grzechu, który wpływa na trudność rozgrywki i zachowanie przeciwników.

GramTV przedstawia:

G.I. Joe: Wrath of Cobra przenosi kultową markę science fiction G.I. Joe do klasycznej formuły beat 'em up inspirowanej automatowymi hitami z lat dziewięćdziesiątych. Gracze mogą wcielić się w znanych bohaterów i stawić czoła organizacji Cobra w serii dynamicznych starć. Produkcja oferuje kolorową oprawę inspirowaną animowanym serialem oraz możliwość zabawy w trybie kooperacyjnym.

Paradise Killer to nietypowa przygodówka detektywistyczna osadzona w surrealistycznym otwartym świecie. Gracze wcielają się w śledczą Lady Love Dies, która bada sprawę tajemniczego morderstwa na wyspie zamieszkanej przez nieśmiertelne istoty. Tytuł stawia na swobodną eksplorację, zbieranie dowodów i samodzielne wyciąganie wniosków, pozwalając graczom rozwiązać zagadkę na wiele sposobów.

Amazon Luna – darmowe gry na czerwiec 2026

  • Już dostępne – Tomb Raider IV–VI Remastered (Epic Games Store)
  • Już dostępne – Mafia III: Definitive Edition (GOG)
  • Już dostępne – XCOM: Chimera Squad (GOG)
  • Od dzisiaj – Tested on Humans: Escape Room (GOG)
  • Od dzisiaj – Sin Slayers: Reign of the 8th (GOG)
  • Od dzisiaj – G.I. Joe: Wrath of Cobra (Epic Games Store)
  • Od dzisiaj – Paradise Killer (GOG)
  • 18 czerwca – Between Time: Escape Room (GOG)
  • 18 czerwca – Sugardew Island (GOG)
  • 18 czerwca – Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846–1905 (GOG)
  • 18 czerwca – Space Grunts 2 (GOG)
  • 25 czerwca – Space Grunts: Chrono Shard (Epic Games Store)
  • 25 czerwca – Please Touch the Artwork (Legacy Games)
  • 25 czerwca – Terraforming Mars (Amazon Games App)
  • 25 czerwca – Lost Eidolons: Veil of the Witch (Amazon Games App)

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Sin Slayers: Reign of the 8th
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112