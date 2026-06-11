4 nowe gry w Amazon Luna. Prime Gaming oferuje głośny tytuł i grę w znanym uniwersum science fiction

Amazon rozszerza bibliotekę usługi Amazon Luna o cztery kolejne produkcje. Tym razem wśród nowości znalazły się zarówno gry akcji, jak i tytuły stawiające na zagadki, eksplorację oraz rozbudowaną fabułę. Do katalogu dołączają Tested on Humans: Escape Room, Sin Slayers: Reign of the 8th, G.I. Joe: Wrath of Cobra oraz Paradise Killer.

Tested on Humans: Escape Room to pierwszoosobowa gra logiczna inspirowana popularnymi pokojami zagadek. Gracze wcielają się w uczestnika tajemniczego eksperymentu i muszą rozwiązywać kolejne łamigłówki, aby wydostać się z zamkniętych lokacji. Produkcja stawia na obserwację otoczenia, łączenie wskazówek oraz stopniowe odkrywanie historii stojącej za nietypowym testem.

Sin Slayers: Reign of the 8th to mroczne RPG z elementami dungeon crawlera i walki turowej. Gracze prowadzą drużynę bohaterów przez pełen niebezpieczeństw świat fantasy, mierząc się z potworami oraz potężnymi bossami. Tytuł wyróżnia się systemem poziomu grzechu, który wpływa na trudność rozgrywki i zachowanie przeciwników.