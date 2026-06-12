The Wolf Among Us 2 z nowymi szczegółami. Całą historię ukończymy w 8-12 godzin

Telltale Games odchodzi od wieloletniego oczekiwania i szykuje pełną opowieść dostępną od dnia premiery.

Po wielu latach niepewności i problemów związanych z przyszłością Telltale Games, The Wolf Among Us 2 wreszcie zaczyna wyglądać jak projekt zmierzający do premiery. Najnowsze materiały przedpremierowe przynoszą kilka istotnych informacji dotyczących długości gry, technologii oraz zmian w rozgrywce. The Wolf Among Us 2 – cała historia dostępna od razu Jak wynika z pierwszych pokazów gry, ukończenie głównej fabuły ma zająć od 8 do 12 godzin. To wynik zbliżony do pierwszej odsłony serii, jednak tym razem gracze nie będą musieli czekać na kolejne epizody. Choć Telltale zachowuje charakterystyczną strukturę podzieloną na odcinki, cała historia będzie dostępna już w dniu premiery. Oznacza to możliwość przejścia całej opowieści podczas jednego dłuższego maratonu lub we własnym tempie bez wielomiesięcznych przerw pomiędzy rozdziałami.

Głównym bohaterem ponownie będzie Bigby Wolf, który tym razem zajmie się sprawą seryjnego mordercy działającego w świecie baśniowych postaci ukrywających się pośród zwykłych ludzi.

GramTV przedstawia:

Twórcy zdecydowali się także na zmianę technologii. The Wolf Among Us 2 powstaje na Unreal Engine 5, jednak według pierwszych opinii charakterystyczna komiksowa stylistyka została zachowana. Gra nadal przypomina interaktywną powieść graficzną, z której słynęła pierwsza część. Wśród nowości wymienia się również większą swobodę eksploracji oraz bardziej dopracowane animacje i scenki przerywnikowe. Ważną rolę w fabule odegra nowa postać o imieniu Faye – detektyw prowadząca śledztwo, która nie zdaje sobie jeszcze sprawy z istnienia magii i baśniowych istot. Pierwsze wrażenia dziennikarzy są bardzo pozytywne, co może być dobrą wiadomością dla fanów czekających na kontynuację od ponad dekady. Premiera The Wolf Among Us 2 planowana jest na 2027 rok. Gra zmierza na PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2. Telltale Games wraca na rynek. Czy studio naprawdę wyciągnęło wnioski z przeszłości?