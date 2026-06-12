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Death Stranding 2 otrzymało aktualizację 1.9. Naprawiono błędy, grafikę i wsparcie DLSS

Mikołaj Berlik
2026/06/12 08:30
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Hideo Kojima wciąż ulepsza swój hit.

Kojima Productions i Nixxes udostępnili nową aktualizację do Death Stranding 2. Patch 1.9 skupia się głównie na poprawkach technicznych, stabilności oraz ulepszeniach dla kart graficznych NVIDIA korzystających z technologii DLSS Frame Generation.

Death Stranding 2
Death Stranding 2

Death Stranding 2 – co zmienia patch 1.9

Najważniejszą zmianą jest aktualizacja biblioteki NVIDIA Streamline SDK do wersji 2.11.1. Dzięki temu gracze korzystający z DLSS Frame Generation zyskują obsługę synchronizacji pionowej oraz wyższy maksymalny poziom Multi-Frame Generation dla wspieranego sprzętu. Twórcy usunęli także kilka problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników. Jedna z ważniejszych poprawek dotyczy awarii gry związanej z korzystaniem z Music Playera. Aktualizacja eliminuje również błędy wizualne i problemy z interfejsem.

Wśród poprawionych usterek znalazły się między innymi nieprawidłowe działanie animacji podświetlenia ładunku na monitorach o wysokim odświeżaniu, błędne położenie podświetlonych elementów samouczka przy rozdzielczościach o innych proporcjach obrazu w trybie pełnoekranowym, a także zniekształcenia graficzne skał przy ustawieniu Upscale Quality na „Ultra Performance”.

Aktualizacja jest już dostępna na Steamie i pobierze się automatycznie po uruchomieniu klienta.

GramTV przedstawia:

Death Stranding 2 Patch 1.9 – pełna lista zmian

  • zaktualizowano NVIDIA Streamline SDK do wersji 2.11.1,
  • dodano obsługę VSync dla DLSS Frame Generation,
  • zwiększono maksymalny poziom Multi-Frame Generation dla wspieranego sprzętu,
  • naprawiono crash związany z Music Playerem,
  • poprawiono animację podświetlenia ładunku przy wysokim odświeżaniu ekranu,
  • usunięto problem z nieprawidłowym położeniem elementów samouczka w trybie fullscreen,
  • naprawiono zniekształcenia skał przy ustawieniu Ultra Performance w Upscale Quality.

Dla graczy korzystających z kart RTX i technologii DLSS Frame Generation patch 1.9 może przynieść najbardziej zauważalne korzyści, szczególnie pod względem płynności obrazu i synchronizacji klatek.

Przypomnijmy, że Death Stranding 2 jest dostępne na PC i PlayStation 5.

Źródło:https://www.dsogaming.com/patches/death-stranding-2-patch-1-9-released-detailed/

Tagi:

News
PC
aktualizacja
Kojima Productions
Death Stranding
PlayStation 5
Death Stranding 2
aktualizacja gry
Death Stranding 2: On The Beach
Mikołaj Berlik
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