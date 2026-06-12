Death Stranding 2 otrzymało aktualizację 1.9. Naprawiono błędy, grafikę i wsparcie DLSS

Kojima Productions i Nixxes udostępnili nową aktualizację do Death Stranding 2. Patch 1.9 skupia się głównie na poprawkach technicznych, stabilności oraz ulepszeniach dla kart graficznych NVIDIA korzystających z technologii DLSS Frame Generation.

Death Stranding 2 – co zmienia patch 1.9

Najważniejszą zmianą jest aktualizacja biblioteki NVIDIA Streamline SDK do wersji 2.11.1. Dzięki temu gracze korzystający z DLSS Frame Generation zyskują obsługę synchronizacji pionowej oraz wyższy maksymalny poziom Multi-Frame Generation dla wspieranego sprzętu. Twórcy usunęli także kilka problemów technicznych zgłaszanych przez użytkowników. Jedna z ważniejszych poprawek dotyczy awarii gry związanej z korzystaniem z Music Playera. Aktualizacja eliminuje również błędy wizualne i problemy z interfejsem.