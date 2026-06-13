Nadchodzi początek końca GRID Legends. Część graczy straci dostęp do funkcji online

Na początku tego roku GRID Legends zadebiutowało na Nintendo Switch 2. Wygląda jednak na to, że mimo debiutu gry na nowej platformie, powoli nadchodzi koniec wspomnianego tytułu. Okazuje się bowiem, że już niedługo część fanów produkcji studia Codemasters straci dostęp do funkcji online.

GRID Legends wkrótce bez usług online na konsolach PlayStation i Xbox

Zgodnie z przekazanymi informacjami już 11 września 2026 roku w GRID Legends na konsolach PlayStation i Xbox zostaną wycofane usługi online. Wydawca informuje, że od wspomnianego dnia w produkcji studia Codemasters nie będą już dostępne: tryb gry międzyplatformowej, tryby wieloosobowe online, tryb Quick Race, wydarzenia dynamiczne i tabele wyników. Wyłączone zostaną także wszystkie inne funkcje wymagające połączenia z Internetem.