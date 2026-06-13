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Nadchodzi początek końca GRID Legends. Część graczy straci dostęp do funkcji online

Mikołaj Ciesielski
2026/06/13 12:00
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Użytkownicy mają kilka ostatnich tygodni na zabawę przez sieć.

Na początku tego roku GRID Legends zadebiutowało na Nintendo Switch 2. Wygląda jednak na to, że mimo debiutu gry na nowej platformie, powoli nadchodzi koniec wspomnianego tytułu. Okazuje się bowiem, że już niedługo część fanów produkcji studia Codemasters straci dostęp do funkcji online.

GRID Legends
GRID Legends

GRID Legends wkrótce bez usług online na konsolach PlayStation i Xbox

Zgodnie z przekazanymi informacjami już 11 września 2026 roku w GRID Legends na konsolach PlayStation i Xbox zostaną wycofane usługi online. Wydawca informuje, że od wspomnianego dnia w produkcji studia Codemasters nie będą już dostępne: tryb gry międzyplatformowej, tryby wieloosobowe online, tryb Quick Race, wydarzenia dynamiczne i tabele wyników. Wyłączone zostaną także wszystkie inne funkcje wymagające połączenia z Internetem.

GramTV przedstawia:

Gracze nadal będą mogli jednak cieszyć się „niesamowitą fabułą” GRID Legends. Należy jeszcze raz podkreślić, że informacje o wycofaniu usług online dotyczy wyłącznie konsol PlayStation i Xbox. Wygląda na to, że przynajmniej na razie, użytkownicy innych platform nie muszą obawiać się o utratę dostępu do funkcji online w produkcji Codemasters.

Na koniec warto przypomnieć, że premiera GRID Legends miała miejsce 24 lutego 2022 roku. Obecnie gra dostępna jest na komputerach osobistych, konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2, a także urządzeniach mobilnych z system iOS i Android. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej na temat produkcji studia Codemasters, to przeczytajcie: Recenzja GRID Legends – gdy do podium jest za daleko…

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/grid-legends-servers-will-shut-down-on-playstation-and-xbox-later-this-year/

Tagi:

News
Electronic Arts
Xbox One
PlayStation 4
multiplayer
Codemasters
wyścigi
online
PlayStation 5
gry wyścigowe
Xbox Series X
Xbox Series S
wyłączenie serwerów
GRID Legends
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112