Zaloguj się lub Zarejestruj

Destiny 3 jednak powstanie? Warframe dołącza do akcji fanów już za kilka dni

Mikołaj Berlik
2026/06/11 17:30
0
0

Twórcy konkurencyjnej gry przygotowali specjalne wydarzenie inspirowane uniwersum Destiny.

Fani Destiny nie składają broni. Po premierze ostatniej dużej aktualizacji do Destiny 2 społeczność rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję mającą przekonać Sony i Bungie do dalszego rozwijania marki. Teraz do inicjatywy niespodziewanie dołącza Warframe, którego twórcy przygotowali specjalne wydarzenie zaplanowane na 17 czerwca.

Destiny 2
Destiny 2

Destiny – Warframe organizuje wydarzenie wspierające społeczność

Po ogłoszeniu, że aktualizacja z 9 czerwca będzie końcem dalszego rozwoju Destiny 2 w obecnej formie, internet zalały hashtagi #SaveDestiny oraz #WeWantDestiny3. Tysiące graczy zalogowały się do gry, by pokazać, że marka wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Efekt był imponujący. Destiny 2 osiągnęło najwyższy wynik aktywnych graczy od dwóch lat, przekraczając 167 tysięcy użytkowników jednocześnie na Steamie. Według dostępnych danych rezultat ten okazał się wyższy niż podczas premier dodatków Edge of Fate i Renegades, a także znacząco przewyższył wyniki Marathon.

GramTV przedstawia:

Do akcji wsparcia postanowiło dołączyć również Digital Extremes. Rebecca Ford, dyrektor kreatywna Warframe, zapowiedziała specjalny Alert o nazwie „Make Your Own Fate”, który pojawi się w grze 17 czerwca. Wydarzenie odbędzie się na planecie Telesto, co stanowi wyraźne nawiązanie do słynnej broni Telesto z Destiny 2, znanej z licznych błędów i nietypowych sytuacji w historii gry.

Wczytywanie ramki mediów.

Nazwa wydarzenia również nie jest przypadkowa. „Guardians make their own fate” to jedno z najbardziej rozpoznawalnych haseł w historii serii Destiny, wywodzące się z rajdu Vault of Glass. Dla wielu fanów stało się ono symbolem sprzeciwu wobec decyzji dotyczących przyszłości marki.

Społeczność pozostaje wyjątkowo aktywna. Znani twórcy internetowi związani z Destiny, deweloperzy Bungie oraz aktorzy głosowi wspierają akcję w mediach społecznościowych. Dodatkowo internetowa petycja dotycząca powstania Destiny 3 zbliża się już do 380 tysięcy podpisów. Nie wiemy, czy to wszystko zdoła przekonać twórców, lecz na pewno liczą na to setki tysięcy osób.

Źródło:https://gamerant.com/new-destiny-3-event-is-officially-happening-on-june-17/

Tagi:

News
Sony
strzelanka
Bungie
Destiny
Destiny 2
Sony Interactive Entertainment
petycja
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112