Koniec problemów WUCHANG: Fallen Feathers? Marka trafia w nowe ręce

Digital Bros wykupuje prawa i może planować przyszłość IP.
Dobre wieści dla fanów chińskiego soulslike'a – marka WUCHANG: Fallen Feathers zyskała właśnie drugą szansę. Włoski gigant Digital Bros (spółka matka wydawcy 505 Games) oficjalnie przejął pełne prawa do tego IP za kwotę 32 milionów RMB (ok. 4,7 mln USD / 4 mln EUR).
WUCHANG: Fallen Feathers – ratunek dla marki po kryzysie
Mimo zawirowań kadrowych, samo WUCHANG: Fallen Feathers poradziło sobie na rynku bardzo dobrze. Od premiery w 2025 roku gra zbiera wysokie noty – na Steamie możemy przeczytać ich ponad, z czego 72 procent pozytywnych.
Wciel się w Wuchang, utalentowaną piratkę dotkniętą amnezją, która musi zmierzyć się z niejasnościami swojej tajemniczej przeszłości, cierpiąc jednocześnie na straszną chorobę zwaną „Feathering”. Eksploruj głębie Shu, rozbudowując swój arsenał i opanowując nowe umiejętności zdobyte od pokonanych wrogów. Rozwijaj swój styl walki, poświęcając rzadką Czerwoną Rtęć, i doskonal nowe techniki zdobyte podczas pełnej akcji podróży. Wzbogać broń w swoim repertuarze o potężne zaklęcia, które pozwolą ci na unikalne podejście do walki i strategii dostosowane do twojego osobistego stylu.
Inwestycja rzędu 4,5 miliona dolarów sugeruje, że Digital Bros nie zamierza jedynie "utrzymać gry przy życiu", ale prawdopodobnie planuje rozwój marki – może to być zarówno większe wsparcie dla obecnej produkcji (DLC), jak i przygotowanie gruntu pod potencjalny sequel.
Wygląda na to, że pożegnanie z mroczną krainą Shu było przedwczesne.WUCHANG: Fallen Feathers pozostaje dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
