Koniec problemów WUCHANG: Fallen Feathers? Marka trafia w nowe ręce

Mikołaj Berlik
2026/04/29 09:00
Digital Bros wykupuje prawa i może planować przyszłość IP.

Dobre wieści dla fanów chińskiego soulslike'a – marka WUCHANG: Fallen Feathers zyskała właśnie drugą szansę. Włoski gigant Digital Bros (spółka matka wydawcy 505 Games) oficjalnie przejął pełne prawa do tego IP za kwotę 32 milionów RMB (ok. 4,7 mln USD / 4 mln EUR).

WUCHANG: Fallen Feathers – ratunek dla marki po kryzysie

Jeszcze na początku kwietnia przyszłość serii stała pod znakiem zapytania. Pojawiły się raporty o rozwiązaniu zespołu deweloperskiego w Chengdu Lingze Technology po tym, jak projekt opuścił jego dyrektor. Przejęcie praw przez Digital Bros zmienia jednak postać rzeczy. Digital Bros staje się wyłącznym właścicielem marki. Oznacza to, że firma zachowa wszystkie przyszłe zyski z gry i nie będzie musiała płacić tantiem pierwotnym twórcom. Nowy właściciel ma ogromne doświadczenie w segmencie premium – to oni odpowiadają za sukcesy takich tytułów jak Control czy pecetowe wydanie Death Stranding.

Mimo zawirowań kadrowych, samo WUCHANG: Fallen Feathers poradziło sobie na rynku bardzo dobrze. Od premiery w 2025 roku gra zbiera wysokie noty – na Steamie możemy przeczytać ich ponad, z czego 72 procent pozytywnych.

Wciel się w Wuchang, utalentowaną piratkę dotkniętą amnezją, która musi zmierzyć się z niejasnościami swojej tajemniczej przeszłości, cierpiąc jednocześnie na straszną chorobę zwaną „Feathering”. Eksploruj głębie Shu, rozbudowując swój arsenał i opanowując nowe umiejętności zdobyte od pokonanych wrogów. Rozwijaj swój styl walki, poświęcając rzadką Czerwoną Rtęć, i doskonal nowe techniki zdobyte podczas pełnej akcji podróży. Wzbogać broń w swoim repertuarze o potężne zaklęcia, które pozwolą ci na unikalne podejście do walki i strategii dostosowane do twojego osobistego stylu.

Inwestycja rzędu 4,5 miliona dolarów sugeruje, że Digital Bros nie zamierza jedynie "utrzymać gry przy życiu", ale prawdopodobnie planuje rozwój marki – może to być zarówno większe wsparcie dla obecnej produkcji (DLC), jak i przygotowanie gruntu pod potencjalny sequel.

Wygląda na to, że pożegnanie z mroczną krainą Shu było przedwczesne. WUCHANG: Fallen Feathers pozostaje dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/wuchang-fallen-feathers-ip-sold-for-over-4-5-million/

