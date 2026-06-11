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Kolejna gra za darmo na Steam. Świetny tytuł polecany przez 93% graczy w prezencie

Radosław Krajewski
2026/06/11 16:40
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Na platformie Valve ruszyła oferta na kolejną darmową grę.

Na Steam ruszyła promocja na kolejną grę za darmo. Tym razem gracze mogą bez żadnych dodatkowych opłat odebrać w prezencie Happy's Humble Burger Farm. To produkcja od studia Scythe Dev Team, która została wydana w grudniu 2021 roku. Ten pierwszoosobowy horror rozgrywający się w restauracji serwującej hamburgery. Happy's Humble Burger Farm zostało docenione przez graczy i aż 93% osób poleca ten tytuł na Steam. Teraz każdy sam może się przekonać, czy rzeczywiście jest to aż tak dobry tytuł. Więcej szczegółów znajdziecie poniżej.

Steam
Steam

Gratulacje, właśnie zatrudniono cię do pracy na nocnej zmianie! Będziesz pracować w pojedynkę, ale jesteśmy przekonani, że świetnie ci pójdzie…

Będziesz grillować burgery, obsługiwać frytownice i nalewać napoje w kameralnie położonej restauracji na obrzeżach miasta. Klienci wprost uwielbiają nasze menu i nie mają dość naszych kanapek Happy's Deluxe, Fantastic Fowl i Poppin' Pork. Frytki i łososiowe nuggetsy to również wielkie hity, a dochodzą nas też pogłoski o Happy-Dogsach i deserach już w niedalekiej przyszłości! Kiedy każdy klient składa zamówienie, do ciebie należy opracowanie planu i jego dobra realizacja.

Jeśli wydasz klientom złe zamówienie lub będziesz się guzdrać, poskutkuje to naruszeniem. Trzy naruszenia i... poprzestańmy na tym, że Skromna Jałówka Radość nie będzie równie radosna, gdy dasz klientom powody do niezadowolenia. PAMIĘTAJ, ŻEBY NIE ROZCZAROWAĆ RADOŚCI.

Na pewno jednak dasz sobie radę! O ile tylko nie podpadniesz Radości, będzie świetnie! Wierzymy w ciebie! – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Happy's Humble Burger Farm to udajcie się pod ten adres. Promocja trwa tylko do 15 czerwca do godziny 15:00 czasu polskiego.

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Radosław Krajewski

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Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112