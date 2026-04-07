PlayStation Plus na kwiecień już dostępne. Hit z Polski i początki Lary Croft

Abonenci usługi firmy Sony mogą już pobierać nowe produkcje.
Oferta PlayStation Plus na kwiecień wyciekła jeszcze przed jej oficjalnym ujawnieniem, co jest już chyba tradycją. Dzisiaj natomiast mamy pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że nowe produkcje czekają już na abonentów japońskiej firmy. Zgodnie z zapowiedziami subskrybenci wspomnianej usługi mogą rozbudować swoje wirtualne biblioteki o trzy kolejne tytuły
W tym miesiącu Sony postanowiło zadbać również o wszystkich miłośników przygód Lary Croft. Zgodnie z zapowiedziami w tym miesiącu w ręce abonentów usługi japońskiej firmy trafi bowiem Tomb Raider I-III Remastered, czyli zestaw trzech pierwszych części bestsellerowej serii w odświeżonej wersji. Pełną ofertę PlayStation Plus Essential na kwiecień 2026 znajdziecie poniżej.
Na koniec warto przypomnieć, że kwietniowa oferta PlayStation Plus Essential dostępna jest do 5 maja 2026 roku do 10:00 czasu polskiego. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy zamierzacie w tym miesiącu poświęcić swój czas na zapoznanie się z wymienionymi wyżej produkcjami.
