Lords of the Fallen nadal trafia w ręce nowych graczy. CI Games chwali się sprzedażą

Niedawno potwierdzono, że Lords of the Fallen 2 otrzyma wersję pudełkową. Dzisiaj natomiast CI Games podzieliło się ważną informacją na temat poprzedniej części serii. Polska firma pochwaliła się bowiem najnowszymi wynikami sprzedaży Lords of the Fallen.

CI Games chwali się nowymi wynikami sprzedaży Lords of the Fallen

Zgodnie z przekazanymi informacjami Lords of the Fallen sprzedało się w 2,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. Według szacunkowych danych przychody ze sprzedaży tytułu przekroczyły już 300 milionów złotych, a to oznacza, że projekt osiągnął pełny zwrot z inwestycji. Na stworzenie, wydanie oraz działania marketingowe wydano bowiem 298 milionów złotych.