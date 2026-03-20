Lords of the Fallen nadal trafia w ręce nowych graczy. CI Games chwali się sprzedażą

Mikołaj Ciesielski
2026/03/20 17:50
„Ogromne podziękowania dla wszystkich graczy”.

Niedawno potwierdzono, że Lords of the Fallen 2 otrzyma wersję pudełkową. Dzisiaj natomiast CI Games podzieliło się ważną informacją na temat poprzedniej części serii. Polska firma pochwaliła się bowiem najnowszymi wynikami sprzedaży Lords of the Fallen.

Lords of the Fallen
Lords of the Fallen

CI Games chwali się nowymi wynikami sprzedaży Lords of the Fallen

Zgodnie z przekazanymi informacjami Lords of the Fallen sprzedało się w 2,5 miliona egzemplarzy na całym świecie. Według szacunkowych danych przychody ze sprzedaży tytułu przekroczyły już 300 milionów złotych, a to oznacza, że projekt osiągnął pełny zwrot z inwestycji. Na stworzenie, wydanie oraz działania marketingowe wydano bowiem 298 milionów złotych.

Lords of the Fallen sprzedało się w ponad 2,5 MILIONA egzemplarzy! Na koniec lutego 2026 roku gra oficjalnie osiągnęła próg rentowności. Ogromne podziękowania dla wszystkich graczy, wspierających i fanów, którzy to umożliwili. To jeszcze nie koniec – bądźcie na bieżąco! – napisał Marek Tymiński, prezes zarządu CI Games, na portalu społecznościowym X.

Na koniec przypomnijmy, że Lords of the Fallen dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji CI Games i studia Hexworks, to zapraszamy Was do lektury: Lords of the Fallen – recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

Źródło:https://bettergamingagency.prowly.com/451272-lords-of-the-fallen-przekracza-25-mln-sprzedanych-egzemplarzy-gra-osiagnela-prog-rentownosci

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

