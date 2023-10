Lords of the Fallen - recenzja. Przepraszam, czy to Dark Souls 4?

Nowa część Lords of the Fallen (bez dwójki w tytule) to piekielnie wciągająca gra, ale… Zawsze jest jakieś “ale”.

Ponad dekadę temu na rynku zadebiutowała gra Lords of the Fallen stworzona wówczas przez Deck13 Interactive (późniejsi autorzy serii The Surge), a także polską firmę CI Games. Ostatnia ze wspomnianych ekip przez lata regularnie przypominała graczom o marce, szukając odpowiedniego studia do opracowania pełnoprawnej kontynuacji tytułu z 2014 roku. Ostatecznie stworzyła własne, powołując do życia Hexworks, które odpowiada za miękki reboot Lords of the Fallen. Autorzy utrzymują, że nie jest to sequel, niemniej pod względem fabularnym w istocie mamy do czynienia z dalszym ciągiem wydarzeń zapoczątkowanych blisko dziesięć lat temu.

Tyle słowem wstępu, przejdźmy do konkretów. O tym, że Lords of the Fallen czerpie garściami z dorobku studia From Software, a jego twórcy nie kryją inspiracji kultową serią Dark Souls, nie trzeba oczywiście wspominać. To gra, która - co widać zresztą gołym okiem - ma wypełnić pustkę po wspomnianym cyklu zapoczątkowanym przez Azjatów w 2011 roku. Tym bardziej, że po premierze Dark Souls III otrzymaliśmy również mocno skondensowane Sekiro: Shadows Die Twice, a następnie osadzone w otwartym świecie Elden Ring.

“Interconnected world”

Dlatego też warto zaznaczyć, że Lords of the Fallen nie jest sandboksem. To gra, w której konstrukcja świata przypomina trochę pierwsze Dark Souls, choć całość zaczyna się bardziej jak “trójka”, a pewnym sensie mamy tutaj też coś z Dark Souls II, lecz oczywiście powstrzymam się od spoilerów. Docierając jednak - jak może nam się wydawać - na kraniec świata znajdujemy jednak drabinę, a idąc w górę zastanawiamy się, gdzie wyjdziemy, a kiedy już wychodzimy, robimy “wow”, trochę jak po powrocie do Firelink Shrine z innych miejsc…

Swoją przygodę rozpoczynamy w pewnej jaskini, z której musimy się dość szybko wydostać, by pokonać tutorialowego bossa. Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem fakt, że w Lords of the Fallen tak naprawdę tylko pierwsza faza tego starcia jest banalnie prosta, co wydaje się niezwykle podejrzane. Drugi etap to już istna jazda bez trzymanki. Tyle dobrego że autorzy - niczym w Demon’s Souls czy wspomnianym już Sekiro: Shadows Die Twice - pozwalają nam zginąć, dzięki czemu możemy kontynuować zabawę. Oczywiście mając cały czas z tyłu głowy, że tamtego wroga na pewno da się jakoś pokonać. Genichiro Ashina i Vanguard także byli wymagający, ale z nimi również można było się uporać.

Daj się wciągnąć!

Pierwszych kilka godzin w Lords of the Fallen jest naprawdę liniowych, chociaż już na tym etapie widać, że regularnie będziemy powracać do odwiedzonych wcześniej miejsc. Tu nie działa brama, tam potrzeba klucza… Idąc jednak przed siebie jedyną słuszną drogą trafiamy na Pietę… Lords of the Fallen to jedna z tych gier, w których nie znając jeszcze reguł zabawy musimy udowodnić, że tak naprawdę opanowaliśmy je w zadowalającym stopniu. Inaczej autorzy nie puszczą nas dalej, bo wspomniany boss stanowi nie lada wyzwanie. To jest ten moment, w którym wiele osób zauważy, że ani Hexworks ani CI Games nie zdecydowało się na jakiekolwiek kompromisy - Lords of the Fallen charakteryzuje się wysokim poziomem trudności.

Patrz, kiedyś tam dojdziesz

Bardzo podoba mi się to, jak w Lords of the Fallen autorzy szczują gracza, pokazując mu kawałek pomarańczowej lokacji nie bez powodu budzącej skojarzenia z Anor Londo z pierwszego Dark Souls. To jedyne słuszne miejsce, z którego możemy się udać, wyruszając z naszej bazy wypadowej pod mostem podniebnego spoczynku. Szkopuł w tym, że bardzo szybko trafiamy do podziemi, następnie odwiedzamy kładki, które bywają odstraszające niczym Blighttown czy Valley of Defilement, udając się po jakimś czasie do lasu, gdzie wita nas piękny krajobraz, a zaraz potem… Tak czy inaczej - wydawać by się mogło, że w Lords of the Fallen jest tylko mrocznie i przygnębiająco, ale nic bardziej mylnego. Trafimy tu również do przepięknych, epickich zamków i wielu innych miejsc, z których zwyczajnie nie będziemy chcieli wyjść. Albo nie będziemy mogli, bo wrogowie dadzą nam ostro w kość.

Pod względem projektu poziomów autorzy Lords of the Fallen stanęli na wysokości zadania, doskonale rozumiejąc potrzeby tych, którzy przegrali tysiące (nie setki, tysiące) godzin w poszczególnych odsłonach cyklu Dark Souls. Miejscówki są różnorodne i przemyślane, a odkrywanie kolejnych skrótów to istna frajda nawet pomimo tego, że - w końcu to souls-like - niektóre etapy trzeba powtarzać wielokrotnie, bo po śmierci trafiamy do ostatniego odpalonego ogniska… tfu, szczątków lub też nasiona szczątków.

No właśnie, szczątki…

O ile te pierwsze w świecie Lords of the Fallen są stałym miejscem, do którego możemy teleportować się w dowolnym momencie (gra oferuje system szybkiej podróży od samego początku), o tyle z drugimi mam ogromny problem. Mechanika tworzenia własnych ognisk miała się bowiem pojawić w Dark Souls III, ale ostatecznie z niej zrezygnowano, lecz studio Hexworks postanowiło wykorzystać ten pomysł w Lords of the Fallen. I o ile na papierze brzmi to świetnie, w praktyce nawet nie tyle się nie sprawdza, bo umieszczanie własnych punktów kontrolnych w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach ma sens, ale nie w taki sposób, jaki proponują nam autorzy recenzowanej gry.

Możemy bowiem umieścić tylko jeden tymczasowy checkpoint na mapie Lords of the Fallen, więc jeśli aktywujemy kolejny, to poprzedni zniknie. Przedmiotów do tworzenia punktów kontrolnych nigdy nie mamy w zapasie. Czasem wypadają one z wrogów, można je chyba też znaleźć podczas eksplorowania lokacji, a jeśli ani jeden, ani drugi sposób nie wchodzi w grę, to trzeba sprzedać graty z ekwipunku lub wyfarmić 2500 punktów żywotności (chyba że dysponujemy nimi w formie specjalnej czaszki po użyciu której na nasze konto wpadnie określona liczba “dusz”).

To, o czym wspominam powyżej doprowadza do sytuacji, w których eksplorując lokację dochodzimy do areny z bossem, przed którym moglibyśmy umieścić punkt kontrolny, lecz nie mamy takiej możliwości. To sztuczne wydłużanie rozgrywki i niepotrzebny sposób do irytacji. Zdecydowanie lepiej byłoby po prostu umieścić na poszczególnych mapach więcej tradycyjnych checkpointów lub wykorzystać pomysł From Software z Elden Ring w formie posążków pojawiających się przed arenami z niektórymi bossami. W przypadku śmierci gracz odradza się wówczas nieopodal miejsca, w którym zginął bez konieczności przebiegania sporego fragmentu lokacji celem dotarcia do “szefa”.

Ale ta frajda ze zwiedzania!

Wróćmy jednak do eksploracji, bo w przypadku Lords of the Fallen to temat rzeka. Skoro jednak jesteśmy przy minusach, to zacznijmy od tego, co nie spodobało mi się w temacie zwiedzanie poszczególnych miejscówek. W kilku momentach odniosłem bowiem wrażenie, że autorzy za wszelką cenę chcieli wcisnąć jak największą liczbę skrótów, więc zamiast angażującej eksploracji otrzymałem coś w rodzaju symulatora drzwi otwieranych od drugiej strony. Podchodząc do każdych na ekranie pojawiał się komunikat informujący o możliwości odblokowania skrótu. Na szczęście do takich sytuacji nie dochodziło często. Aby była jasność dodam również, że eksploracja w Lords of the Fallen - tak jak już pisałem - generalnie jest niesamowicie angażująca.

Dokąd iść? Nie wiem, ale…

Lords of the Fallen nie zawiera żadnych znaczników misji, lecz autorzy de facto ułatwiają nam zadanie odnalezienia właściwej ścieżki lub naprowadzają nas na cel w danym miejscu za sprawą mapy, którą oczywiście także musimy znaleźć (co akurat nie jest szczególnie trudne). Dzięki niej w dzienniku pojawia się grafika przedstawiająca kluczowe miejsca lokacji z zaznaczeniem, dokąd powinniśmy się udać, a którędy lepiej nie iść. To bardzo ciekawe urozmaicenie i zarazem system, którego próżno szukać w innych przedstawicielach gatunku souls-like. Mam nadzieję, że pojawi się on jednak w innych grach tego typu. Albo chociażby w prawdziwym Lords of the Fallen 2, które - moim zdaniem - prędzej czy później (raczej prędzej) powstanie.

Zastrzeżenia mogę mieć również do okazjonalnych problemów z balansem rozgrywki. Podążając właściwą ścieżką (tak, można się tu zgubić) walka z większością przeciwników nie stanowi problemu, chociaż oczywiście zdarzają się bardziej wymagający oponenci. Czasem jednak liczba niemilców na jednym metrze kwadratowym jakiejś mapy jest zbyt duża, przez co zamiast taktycznej walki rodem z Dark Souls gra zamienia się niepotrzebnie w slasher, a… staminy niestety nie przybywa. Umrzeć wówczas nietrudno, a pretensje można mieć tu… wyłącznie do twórców. Zwykle jednak mobków jest mało, ale i tak trzeba pamiętać, że można zginąć w trakcie pojedynku “jeden na jednego”.

Jeden świat, drugi świat

Poza światem żywych, który odwiedzamy w Lords of the Fallen przez większość czasu, jest jeszcze Umbral - świat umarłych. Kierowana przez nas postać dysponuje latarnią (jej obecność jest mocno uzasadniona fabularnie), dzięki której może podejrzeć, co skrywa się w Umbralu, eksplorując Axiom i w razie czego przenieść się do wyjątkowo niebezpiecznej krainy. Przykład? Jedną kładkę od drugiej dzieli przepaść. Nie jesteśmy w stanie nad nią przeskoczyć. To moment, w którym warto sięgnąć po latarnię, przenieść się do Umbralu, by aktywować dodatkowe przejście. Oczywiście nie musimy się tego domyślać, bo gra informuje nas o dodatkowych aktywnościach - w niektórych miejscach latają ćmy, gdzie indziej ikona latarni w prawym dolnym rogu ekranu zaczyna mrugać, więc wiemy, że powinniśmy zareagować.

Lords of the Fallen jest trudne

No tak, to już sobie powiedzieliśmy. Nie wspomniałem jednak, że zawsze mamy tutaj dwa życia. Kiedy zginiemy, przeniesiemy się automatycznie do Umbralu, co wydaje się błogosławieństwem. Myk polega jednak na tym, że w świecie zmarłych jest trudniej, a oprócz tego w okolicy pojawiają się dodatkowi, wyjątkowo niebezpieczni wrogowie. Niektórych etapów nie da się ukończyć bez odwiedzenia Umbralu, ale na szczęście w wyznaczonych miejscach możemy powrócić do Axiomu, o ile nie mamy wrogów na karku, rzecz jasna.