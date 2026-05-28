Call of Duty: Warzone w odwrocie. Z tych konsol gra już zaraz zniknie

Maciej Petryszyn
2026/05/28 19:00
W Call of Duty idzie nowe. Seria po wielu latach porzuca 8. generację konsol i twardo staje w 9. generacji, co jednak ma swoje konsekwencje.

Jak już wiemy, Call of Duty: Modern Warfare 4 nie pojawi się na poprzednich sprzętach od Sony i Microsoftu. A na dodatek CoD, który był na nich dostępny, również zaraz zniknie.

Mowa tutaj o Call of Duty: Warzone. Hitowy battle royale debiutował w 2020 roku właśnie na PlayStation 4 oraz Xbox One. Potem, czy to po wydaniu kolejnych odsłon, czy też nadejściu Warzone 2.0, produkcja była niezmiennie na tejże generacji obecna. Ale już za chwilę ulegnie to zmianie. Gra zostanie bowiem zintegrowana ze wspomnianym Modern Warfare 4, przez co siłą rzeczy będzie musiała zniknąć z platform 8. generacji. Co więcej, chociaż nowy CoD ukaże się dopiero jesienią, to ruchy związane z wyłączeniem Warzone’a na PS4 i XONE zaczną być wdrażane już za dosłownie kilka dni.

Jeżeli więc posiadacie którąś ze wspomnianych konsol i chcielibyście jeszcze pograć na nich w Call of Duty: Warzone, zalecamy się pospieszyć. Już 4 czerwca możliwość pobrania produkcji dla nowych użytkowników zostanie wszak wyłączona. Ale tylko dla nowych, bo użytkownicy dotychczasowi dostaną jeszcze chwilę, by się pożegnać. Oni będą mogli kontynuować zabawę aż momentu premiery Sezonu 1. Ale i to wiązać się będzie z ograniczeniami, bo 25 czerwca usunięty zostanie wewnętrzny sklep, a ponadto niedostępne będą też pakiety zakupu punktów Call of Duty.

Graczom pozostanie więc albo zrezygnować z zabawy w Warzone, albo zaopatrzyć się w któregoś z przedstawicieli 9. generacji konsol. Jeżeli zaś chodzi o przyczynę całego zamieszania, Call of Duty: Modern Warfare 4, to ta na rynek trafi 23 października 2026 roku. Więcej na ten temat przeczytacie pod tym adresem.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

