Call of Duty: Warzone w odwrocie. Z tych konsol gra już zaraz zniknie

W Call of Duty idzie nowe. Seria po wielu latach porzuca 8. generację konsol i twardo staje w 9. generacji, co jednak ma swoje konsekwencje.

Jak już wiemy, Call of Duty: Modern Warfare 4 nie pojawi się na poprzednich sprzętach od Sony i Microsoftu. A na dodatek CoD, który był na nich dostępny, również zaraz zniknie.

PlayStation 4 i Xbox One już za chwilę bez Call of Duty: Warzone

Mowa tutaj o Call of Duty: Warzone. Hitowy battle royale debiutował w 2020 roku właśnie na PlayStation 4 oraz Xbox One. Potem, czy to po wydaniu kolejnych odsłon, czy też nadejściu Warzone 2.0, produkcja była niezmiennie na tejże generacji obecna. Ale już za chwilę ulegnie to zmianie. Gra zostanie bowiem zintegrowana ze wspomnianym Modern Warfare 4, przez co siłą rzeczy będzie musiała zniknąć z platform 8. generacji. Co więcej, chociaż nowy CoD ukaże się dopiero jesienią, to ruchy związane z wyłączeniem Warzone’a na PS4 i XONE zaczną być wdrażane już za dosłownie kilka dni.