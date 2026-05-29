007 First Light zalicza mocny start. Nowa gra o Bondzie sprzedała się w 1,5 mln egzemplarzy w dobę

Mikołaj Berlik
2026/05/29 11:00
Gra od twórców Hitmana została jednym z największych debiutów 2026 roku.

Premiera 007 First Light okazała się bardzo udana dla IO Interactive. Nowa gra akcji z Jamesem Bondem w roli głównej sprzedała się w liczbie 1,5 miliona egzemplarzy w ciągu pierwszej doby od debiutu.

007 First Light – świetny start nowej gry o Bondzie

007 First Light zadebiutowało 27 maja i już po 24 godzinach od premiery twórcy pochwalili się pierwszymi wynikami sprzedaży. Produkcja osiągnęła poziom 1,5 mln sprzedanych kopii, co jest bardzo mocnym otwarciem dla nowej marki bazującej na kultowym agencie 007.

Gra trafiła również na Steama, gdzie według dostępnych danych osiągnęła szczyt aktywności na poziomie 68 477 jednoczesnych graczy. Wynik ten jest wyraźnie niższy od rekordu Hitmana 2, jednak część graczy wskazuje na wysokie wymagania sprzętowe produkcji oraz fakt, że wielu użytkowników mogło wybrać wersje konsolowe.

Nowa produkcja IO Interactive przedstawia początki kariery Jamesa Bonda i nie bazuje bezpośrednio na filmowych odsłonach serii. Projekt został bardzo ciepło przyjęty przez branżowe media oraz graczy, a część recenzentów określa ją nawet najlepszą grą o Bondzie od czasów GoldenEye.

Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.

Twórcy zapowiedzieli już dalsze wsparcie po premierze. IO Interactive planuje rozwijać 007 First Light poprzez dodatkową zawartość i nowe elementy trybu TacSim, z którego studio znane jest również w serii Hitman.

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-light-has-sold-1-5-million-copies-in-its-first-24-hours

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:28

Muszę przyznać ze nie spodziewalem sie takich wyników w tak krótkim czasie. Widać że jednak marka jest silna.




