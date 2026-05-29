007 First Light zalicza mocny start. Nowa gra o Bondzie sprzedała się w 1,5 mln egzemplarzy w dobę

Gra od twórców Hitmana została jednym z największych debiutów 2026 roku.

Premiera 007 First Light okazała się bardzo udana dla IO Interactive. Nowa gra akcji z Jamesem Bondem w roli głównej sprzedała się w liczbie 1,5 miliona egzemplarzy w ciągu pierwszej doby od debiutu.

007 First Light – świetny start nowej gry o Bondzie

007 First Light zadebiutowało 27 maja i już po 24 godzinach od premiery twórcy pochwalili się pierwszymi wynikami sprzedaży. Produkcja osiągnęła poziom 1,5 mln sprzedanych kopii, co jest bardzo mocnym otwarciem dla nowej marki bazującej na kultowym agencie 007.