Destiny 3 może kosztować fortunę. Sony musiałoby sięgnąć głęboko do kieszeni

Gracze więc protestują, internet huczy. A Sony? Sony ma liczyć spore pieniądze, jakie byłby potrzebne, gdyby kolejne Destiny miało powstać.
Pół miliarda dolarów za Destiny 3?
Głos w temacie zabrał Jason Schreier, dziennikarz Bloomberga. Przyznał on, że według jego informacji jeszcze w 2014 roku Activision przeznaczyło na rzecz pierwszego Destiny ogromny budżet, wynoszący pół miliarda dolarów. Pieniądze te miały jednak pokryć nie tylko samą podstawową odsłonę, ale również i dodatki oraz inne rzeczy, które miały ukazać się przez kolejne lata rozwoju. Tymczasem, jak twierdzi wspomniany redaktor, gdyby teraz Sony, obecny właściciel praw do marki, chciał stworzyć Destiny 3, na samą tylko grę musiałby przeznaczyć co najmniej 500 milionów dolarów, albo nawet i więcej.
