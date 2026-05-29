Destiny 3 może kosztować fortunę. Sony musiałoby sięgnąć głęboko do kieszeni

Sam Schreier już wcześniej mówił, że to pieniądze są jedną z głównych przeszkód na drodze do powstania trzeciego Destiny. – Wiele osób zastanawiało się, dlaczego Bungie nie zaczęło natychmiast pracować nad Destiny 3 po dodatku The Final Shape dwa lata temu. Odpowiedzią (jak to zwykle bywa) jest to, jak ogromnych nakładów finansowych by to wymagało. Skąd w ogóle takie koszty? Przyczyn jest wiele, ale główne z nich to m.in. obecna sytuacja ekonomiczna na świecie, ale i fakt, jak bardzo wzrosły budżety tworzonych współcześnie produkcji. Dodatkowo samo to, iż biura Bungie znajdują się w Seattle, też nie pozostaje bez wpływu na wysokość finansowych nakładów.

Dodatkowo Sony wielokrotnie sparzyło się już na grach-usługach, co dodatkowo może zniechęcać Japończyków. Zniechęceni nie są za to gracze, którzy z jednej strony przygotowali petycję związaną z Destiny 3, a z drugiej zapowiadają zakrojony na szeroką skalę protest w związku z porzuceniem Destiny 2.