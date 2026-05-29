Destiny 3 może kosztować fortunę. Sony musiałoby sięgnąć głęboko do kieszeni

Maciej Petryszyn
2026/05/29 15:00
Kwestia zakończenia wsparcia dla Destiny 2 odbiła się ogromnym echem w społeczności. Szczególnie że nie zanosi się na rychłe pojawienie się kolejnej odsłony.

Gracze więc protestują, internet huczy. A Sony? Sony ma liczyć spore pieniądze, jakie byłby potrzebne, gdyby kolejne Destiny miało powstać.

Destiny 2
Grafika wygenerowana przez AI

Pół miliarda dolarów za Destiny 3?

Głos w temacie zabrał Jason Schreier, dziennikarz Bloomberga. Przyznał on, że według jego informacji jeszcze w 2014 roku Activision przeznaczyło na rzecz pierwszego Destiny ogromny budżet, wynoszący pół miliarda dolarów. Pieniądze te miały jednak pokryć nie tylko samą podstawową odsłonę, ale również i dodatki oraz inne rzeczy, które miały ukazać się przez kolejne lata rozwoju. Tymczasem, jak twierdzi wspomniany redaktor, gdyby teraz Sony, obecny właściciel praw do marki, chciał stworzyć Destiny 3, na samą tylko grę musiałby przeznaczyć co najmniej 500 milionów dolarów, albo nawet i więcej.

Sam Schreier już wcześniej mówił, że to pieniądze są jedną z głównych przeszkód na drodze do powstania trzeciego Destiny. – Wiele osób zastanawiało się, dlaczego Bungie nie zaczęło natychmiast pracować nad Destiny 3 po dodatku The Final Shape dwa lata temu. Odpowiedzią (jak to zwykle bywa) jest to, jak ogromnych nakładów finansowych by to wymagało. Skąd w ogóle takie koszty? Przyczyn jest wiele, ale główne z nich to m.in. obecna sytuacja ekonomiczna na świecie, ale i fakt, jak bardzo wzrosły budżety tworzonych współcześnie produkcji. Dodatkowo samo to, iż biura Bungie znajdują się w Seattle, też nie pozostaje bez wpływu na wysokość finansowych nakładów.

Dodatkowo Sony wielokrotnie sparzyło się już na grach-usługach, co dodatkowo może zniechęcać Japończyków. Zniechęceni nie są za to gracze, którzy z jednej strony przygotowali petycję związaną z Destiny 3, a z drugiej zapowiadają zakrojony na szeroką skalę protest w związku z porzuceniem Destiny 2.

Źródło:https://tech4gamers.com/destiny-3-cost-around-500-million/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

