Mina the Hollower nowym kandydatem do indie GOTY? Gra twórców Shovel Knight zachwyca recenzentów

Mina the Hollower, czyli nowa gra studia odpowiedzialnego za hitowe Shovel Knight, zaliczyła bardzo mocny debiut. Produkcja zadebiutowała w maju i już teraz jest jedną z najwyżej ocenianych gier 2026 roku w serwisie Metacritic.

Mina the Hollower – retro platformówka zbiera świetne oceny

Według aktualnych zestawień nowa gra Yacht Club Games wyprzedza pod względem ocen wiele głośnych premier AAA. Wśród produkcji, które znalazły się za Mina the Hollower, wymienia się między innymi Forza Horizon 6, Pokemon Pokopia czy Resident Evil Requiem. Gra utrzymana jest w stylistyce inspirowanej erą Game Boya i oferuje pixelartową oprawę 8-bit. Podczas zabawy trafiamy na wyspę Tenebrous Isle, gdzie wcielamy się w wynalazczynię Minę próbującą przywrócić działanie Spark Generators i zdjąć ciążącą nad krainą klątwę.