Mina the Hollower nowym kandydatem do indie GOTY? Gra twórców Shovel Knight zachwyca recenzentów

Mikołaj Berlik
2026/05/28 11:30
Nowa produkcja Yacht Club Games zbiera świetne oceny i wyprzedza największe premiery 2026 roku w serwisie Metacritic.

Mina the Hollower, czyli nowa gra studia odpowiedzialnego za hitowe Shovel Knight, zaliczyła bardzo mocny debiut. Produkcja zadebiutowała w maju i już teraz jest jedną z najwyżej ocenianych gier 2026 roku w serwisie Metacritic.

Mina the Hollower – retro platformówka zbiera świetne oceny

Według aktualnych zestawień nowa gra Yacht Club Games wyprzedza pod względem ocen wiele głośnych premier AAA. Wśród produkcji, które znalazły się za Mina the Hollower, wymienia się między innymi Forza Horizon 6, Pokemon Pokopia czy Resident Evil Requiem. Gra utrzymana jest w stylistyce inspirowanej erą Game Boya i oferuje pixelartową oprawę 8-bit. Podczas zabawy trafiamy na wyspę Tenebrous Isle, gdzie wcielamy się w wynalazczynię Minę próbującą przywrócić działanie Spark Generators i zdjąć ciążącą nad krainą klątwę.

Zanurz się w przerażającym świecie przygodowej gry akcji „Mina the Hollower”. Wciel się w rolę Miny, słynnej Hollower, która musi podjąć desperacką misję ratowania przeklętej wyspy. Kop tunele pod zagrożeniami i potworami, zmiataj wrogów z powierzchni ziemi i uzbrój się w arsenał broni ręcznej oraz gadżetów.

Odkryj rozległy świat pełen perfekcyjnej grafiki pikselowej, mistrzowskiej rozgrywki, potwornych bossów i wciągającej muzyki. Spotkaj galerię dziwacznych postaci, odkrywaj sekrety w wielu egzotycznych lokacjach i rozjaśnij wszechobecną ciemność w grze Mina the Hollower, zupełnie nowej produkcji od twórców Shovel Knight!

Sukces Mina the Hollower nie powinien być dużym zaskoczeniem dla fanów niezależnych produkcji. Studio Yacht Club Games od lat cieszy się bardzo dobrą opinią dzięki Shovel Knight, które dla wielu graczy stało się jedną z ikon indie gamingu ostatniej dekady.

Warto wspomnieć, że Mina the Hollower jest dostępne na PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/mina-the-hollower-is-a-new-indie-goty-contender/

