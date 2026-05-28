3 gry w Amazon Luna (Prime Gaming) na 28 maja. Wśród nich polski FPS osadzony na Księżycu

Najgłośniejszą pozycją w dzisiejszym zestawieniu wydaje się właśnie Moon Mystery, które można przypisać do konta przez Epic Games Store. Produkcja studia Umix Studios łączy elementy klasycznej strzelanki science fiction z eksploracją oraz zagadkami logicznymi. Akcja rozpoczyna się na powierzchni Księżyca, ale z czasem trafiamy również do innych lokacji w kosmosie. Choć sam pomysł spotkał się z zainteresowaniem graczy, odbiór gry na Steamie pozostaje mieszany.
„Moon Mystery” to przygodowa strzelanka FPS pełna zagadek i akcji, której akcja rozgrywa się w dziwnych, nieznanych światach. Szare skały Księżyca to dopiero pierwszy krok w tej wielkiej podróży. Napełnij butle tlenowe, uzupełnij magazynki i przygotuj się na długą wyprawę. Przez jakiś czas nie zobaczysz Ziemi.
Drugą produkcją jest Pro Basketball Manager 2026 dostępny przez aplikację Amazon Games. Tytuł pozwala objąć kontrolę nad drużyną koszykarską i rozwijać ją niczym w serii Football Manager. Produkcja nie zdobyła dużej popularności, ale użytkownicy Steama ocenili ją „w większości pozytywnie”.
Zostań trenerem i architektem koszykarskiej dynastii. Po raz pierwszy w serii pojawia się Basketball Champions League – jedne z najważniejszych rozgrywek kontynentalnych, teraz w pełni licencjonowane dla wszystkich oficjalnych drużyn i zawodników. Zarządzaj taktyką, finansami, rekrutacją i szatnią – każda decyzja kształtuje Twoje dziedzictwo.
Listę zamyka Nordic Storm Solitaire, które można odebrać przez Legacy Games. Twórcy połączyli klasycznego pasjansa z motywami nordyckiej mitologii. W trakcie zabawy prowadzimy lud Elofa do ziemi obiecanej przez boga Feyra.
Pomóż północnemu wojownikowi Elofowi poprowadzić swój lud do ziemi obiecanej przez boga Feyra! Uważaj… o tę ziemię toczy spór Jotun Idyl, odwieczny wróg starożytnych bogów. Przejdź 130 wymagających poziomów dla jednego gracza i przepędź Jotuna Idyla!
Aby przypisać gry do konta, należy połączyć konto Amazon z odpowiednią platformą i odebrać wybrane produkcje na stronie Prime Gaming. Nowe tytuły zazwyczaj trafiają do oferty wieczorem — latem około 20:00 czasu polskiego.
