3 gry w Amazon Luna (Prime Gaming) na 28 maja. Wśród nich polski FPS osadzony na Księżycu

Zgodnie z wcześniejszą rozpiską, użytkownicy usługi Amazon Prime Gaming otrzymali dziś dostęp do ostatnich gier przygotowanych na maj. W zestawie znalazła się między innymi polska strzelanka science fiction Moon Mystery.

Amazon Prime Gaming – nowości dla abonentów

Najgłośniejszą pozycją w dzisiejszym zestawieniu wydaje się właśnie Moon Mystery, które można przypisać do konta przez Epic Games Store. Produkcja studia Umix Studios łączy elementy klasycznej strzelanki science fiction z eksploracją oraz zagadkami logicznymi. Akcja rozpoczyna się na powierzchni Księżyca, ale z czasem trafiamy również do innych lokacji w kosmosie. Choć sam pomysł spotkał się z zainteresowaniem graczy, odbiór gry na Steamie pozostaje mieszany.