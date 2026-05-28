Tides of Annihilation odsłania kulisy produkcji. Tak wygląda gra pod względem technicznym

Mikołaj Berlik
2026/05/28 09:30
Twórcy podzielili się 3-minutowym nagraniem.

Studio Eclipse Glow Games opublikowało nowy materiał zza kulis poświęcony Tides of Annihilation. Wideo skupia się przede wszystkim na technologicznej stronie produkcji oraz współpracy deweloperów z Unreal Engine i firmą NVIDIA.

Tides of Annihilation to trzecioosobowa gra akcji z dynamicznym systemem walki oparty na współpracy bohaterki z widmowymi rycerzami. Twórcy zapowiadają możliwość tworzenia własnych kombinacji ataków oraz bardzo szybkie i efektowne starcia. Nowy materiał wideo dotyczy technicznych aspektów projektu. Deweloperzy opowiadają o ścisłej współpracy z Epic Games oraz NVIDIA, która ma pomóc w realizacji widowiskowej oprawy i zaawansowanych efektów wizualnych.

Londyn leży w ruinach, zniszczony przez nagłą inwazję z innego wymiaru. Wcielając się w rolę Gwendolyn, ostatniej ocalałej mieszkanki miasta, zmierzysz się z nieziemskimi przeciwnikami, przemierzając świat, w którym rzeczywistość przeplata się z fantazją, i odkrywając tajemnice związane z tą zniszczoną rzeczywistością.

Jednym z najważniejszych elementów rozgrywki mają być gigantyczni rycerze przemierzający miasto. Twórcy zapowiadają wertykalne starcia z ogromnymi przeciwnikami oraz ponad 30 unikalnych bossów inspirowanych legendami Rycerzy Okrągłego Stołu. Fabuła z kolei skoncentruje się na historii Gwendolyn i jej podróży związanej z zemstą, odkrywaniem własnego pochodzenia oraz próbą ocalenia świata.

Na ten moment Tides of Annihilation nadal nie posiada daty premiery.

