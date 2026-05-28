Tides of Annihilation odsłania kulisy produkcji. Tak wygląda gra pod względem technicznym

Studio Eclipse Glow Games opublikowało nowy materiał zza kulis poświęcony Tides of Annihilation. Wideo skupia się przede wszystkim na technologicznej stronie produkcji oraz współpracy deweloperów z Unreal Engine i firmą NVIDIA.

Tides of Annihilation – Eclipse Show Games dzieli się kolejnymi szczegółami

Tides of Annihilation to trzecioosobowa gra akcji z dynamicznym systemem walki oparty na współpracy bohaterki z widmowymi rycerzami. Twórcy zapowiadają możliwość tworzenia własnych kombinacji ataków oraz bardzo szybkie i efektowne starcia. Nowy materiał wideo dotyczy technicznych aspektów projektu. Deweloperzy opowiadają o ścisłej współpracy z Epic Games oraz NVIDIA, która ma pomóc w realizacji widowiskowej oprawy i zaawansowanych efektów wizualnych.