Poznaliśmy drugą grę w PS Plus na kwiecień 2026. Gratka dla fanów anime

Kwiecień w usługach subskrypcyjnych Sony zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Po serii doniesień o podwyżkach cen sprzętu, PlayStation Plus zdaje się oferować solidną rekompensatę, łącząc mroczne fantasy z japońską popkulturą.
Sword Art Online: Fractured Daydream to najnowsza odsłona serii, która wyróżnia się ogromną skalą potyczek i współpraca wielu graczy w wirtualnym świecie.
Do gry ALfheim Online dodano nowy system o nazwie Galaxia, który pozwala graczom ponownie przeżyć przeszłość; jednak Galaxia wymyka się spod kontroli, powodując przemieszczenie graczy z różnych zakątków czasu i przestrzeni! Aby przywrócić porządek w linii czasu, Kirito musi połączyć siły z dawnymi przyjaciółmi… i wrogami.
W sumie 21 postaci z serii SAO, z których każda pełni swoją unikalną rolę, dołączy do niego w bitwie, jakiej nie da się zapomnieć.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!