Poznaliśmy drugą grę w PS Plus na kwiecień 2026. Gratka dla fanów anime

Mikołaj Berlik
2026/03/30 15:30
Ujawniono kolejny tytuł w ofercie.

Kwiecień w usługach subskrypcyjnych Sony zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Po serii doniesień o podwyżkach cen sprzętu, PlayStation Plus zdaje się oferować solidną rekompensatę, łącząc mroczne fantasy z japońską popkulturą.

PS Plus – jak będzie wyglądała kwietniowa oferta?

Według niezwykle wiarygodnego informatora billbil-kun z serwisu Dealabs, drugim tytułem w ofercie PlayStation Plus Essential na kwiecień będzie Sword Art Online: Fractured Daydream. Dołączy on do ogłoszonego wcześniej headlinera miesiąca – mrocznego RPG akcji Lords of the Fallen. Oficjalne potwierdzenie od Sony spodziewane jest już 1 kwietnia, a same gry powinny być dostępne do pobrania od 7 kwietnia.

Sword Art Online: Fractured Daydream to najnowsza odsłona serii, która wyróżnia się ogromną skalą potyczek i współpraca wielu graczy w wirtualnym świecie.

Do gry ALfheim Online dodano nowy system o nazwie Galaxia, który pozwala graczom ponownie przeżyć przeszłość; jednak Galaxia wymyka się spod kontroli, powodując przemieszczenie graczy z różnych zakątków czasu i przestrzeni! Aby przywrócić porządek w linii czasu, Kirito musi połączyć siły z dawnymi przyjaciółmi… i wrogami.

W sumie 21 postaci z serii SAO, z których każda pełni swoją unikalną rolę, dołączy do niego w bitwie, jakiej nie da się zapomnieć.

Dla przypomnienia, w marcowej ofercie znalazło się wiele interesujących tytułów.

PlayStation Plus Extra – nowe gry na marzec 2026

  • Astroneer (PS4)
  • Blasphemous 2 (PS4/PS5)
  • Madden NFL 26 (PS5)
  • Metal Eden (PS5)
  • Persona 5 Royal (PS4/PS5)
  • The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)

PlayStation Plus Premium – nowe gry na marzec 2026

  • Tekken: Dark Resurrection

Warto zaznaczyć, że mamy czas tylko do 6 kwietnia, aby przypisać do swoich kont gry z marcowej oferty, zanim zostaną one zastąpione przez nowości.

Źródło:https://insider-gaming.com/second-ps-plus-monthly-game-for-april-revealed/

