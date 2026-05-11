30 lat temu powstała Zelda, w którą nigdy nie graliście

Gry ze świata The Legend of Zelda zna praktycznie każdy gracz — zwłaszcza posiadacze konsol Nintendo. Link, Hyrule i kolejne starcia z Ganondorfem od dekad należą do fundamentów branży gier. Mało kto pamięta jednak, że w połowie lat 90. marka trafiła w kompletnie zaskakujące miejsce i doczekała się wariacji, którą dziś można uznać za niemal całkowicie zapomnianą. Mowa o Zelda’s Adventure, które zadebiutowało dokładnie 30 lat temu — 10 maja 1996 roku — na konsoli Philips CD-i. I już samo to brzmi jak alternatywna rzeczywistość Nintendo.

Zelda’s Adventure – 30 lat od premiery najdziwniejszej odsłony serii Nintendo

Gra nie została stworzona przez Nintendo, lecz przez Philips Interactive Media. Był to efekt bardzo dziwnego okresu w historii japońskiej firmy. Jak przypomina ComicBook.com, na początku lat 90. Nintendo planowało współpracę z Sony nad napędem CD do Super Nintendo, ale projekt upadł. Sony poszło własną drogą i stworzyło pierwsze PlayStation, a Nintendo zwróciło się w stronę Philipsa. W ramach umowy firma otrzymała prawa do tworzenia gier z bohaterami Nintendo na platformę CD-i.