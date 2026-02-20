Trzęsienie ziemi w Xboxie. Phil Spencer żegna się z firmą, Sarah Bond rezygnuje ze stanowiska

W Microsoft Gaming dochodzi do jednych z największych zmian personalnych w historii marki Xbox. Phil Spencer, wieloletni lider działu gier Microsoftu, przechodzi na emeryturę. Jego miejsce zajmie Asha Sharma, dotychczas związana z segmentem sztucznej inteligencji firmy. Jednocześnie ze stanowiska odchodzi Sarah Bond, a Matt Booty obejmuje nową funkcję dyrektora ds. treści.

Microsoft Gaming i Xbox mają nowego prezesa. Phil Spencer odchodzi ze stanowiska

Phil Spencer był związany z Microsoftem od 1988 roku, a z marką Xbox od momentu powstania pierwszej konsoli w 2001 roku. Kierownictwo nad działem gier objął w 2014 roku, prowadząc firmę przez jedne z najbardziej burzliwych i przełomowych lat. To za jego kadencji narodził się Xbox Game Pass, rozwinęła się wsteczna kompatybilność, a Microsoft przejął takie firmy jak ZeniMax oraz Activision Blizzard.

Zmiana wejdzie w życie już 23 lutego. Spencer pozostanie jednak w firmie, aby jeszcze przez kilka miesięcy doradzać nowej szefowej i pomóc w płynnym przekazaniu obowiązków.

Chcę podziękować Philowi za jego niezwykłe przywództwo i współpracę. Przez 38 lat w Microsoft, w tym 12 lat kierowania działem gier, pomógł przekształcić to, co robimy i w jaki sposób to robimy – napisał Satya Nadella w wiadomości do pracowników.

Sam Spencer podkreślił, że decyzję o odejściu rozważał od dłuższego czasu i chciał zadbać o stabilne przejście do nowego etapu:

Jesienią ubiegłego roku powiedziałem Satyii, że myślę o wycofaniu się i rozpoczęciu nowego rozdziału życia. Od tego momentu skupiliśmy się na przeprowadzeniu tej zmiany w sposób przemyślany, zapewniając stabilność i wzmacniając fundament, który zbudowaliśmy. Xbox zawsze był czymś więcej niż biznesem. To społeczność graczy, twórców i zespołów, którym naprawdę zależy na tym, co tworzymy.

Nową dyrektor generalną Microsoft Gaming została Asha Sharma, wcześniej związana między innymi z Meta i Instacart. Do Microsoftu dołączyła w 2024 roku, a teraz obejmuje najważniejsze stanowisko w strukturach gamingowych firmy. W swoim pierwszym liście do zespołu podkreśliła trzy kluczowe filary przyszłości Xboxa, czyli jakość gier, powrót do korzeni marki oraz rozwój nowych form grania.

Moje pierwsze zadanie jest proste, zrozumieć, co sprawia, że to działa, i to chronić. Zaczyna się to od trzech zobowiązań. Po pierwsze, świetne gry. Niezapomniane postacie, historie, które budzą emocje, innowacyjna rozgrywka i kreatywna doskonałość. Będziemy wzmacniać nasze studia, inwestować w kultowe marki i wspierać odważne nowe pomysły.

Szefowa Microsoft Gaming podkreśliła także znaczenie konsoli Xbox, mimo rosnącej roli grania w chmurze, na PC i urządzeniach mobilnych:

Ponownie zobowiązujemy się wobec naszych fanów Xboxa i graczy, którzy wspierają nas od 25 lat. Uczcimy nasze korzenie, zaczynając od konsoli, która ukształtowała to, kim jesteśmy. Jednocześnie granie istnieje dziś na wielu urządzeniach, a Xbox powinien być dostępny wszędzie.

Sharma odniosła się również do rosnącej roli sztucznej inteligencji, zaznaczając, że technologia nie zastąpi twórców:

Gry są i zawsze będą sztuką tworzoną przez ludzi, przy wykorzystaniu najbardziej innowacyjnej technologii. Nie będziemy zalewać naszego ekosystemu bezduszną treścią generowaną przez AI.

Wraz ze zmianą kierownictwa Matt Booty został awansowany na stanowisko Chief Content Officer i będzie odpowiadał za globalne portfolio studiów oraz rozwój gier. Pod sobą będzie miał aż 40 studiów, w tym Activision, Blizzard, czy Bethesdę. Współpracując z nową szefową Xboxa, ma pomóc w utrzymaniu stabilnego tempa premier i rozwoju największych marek Microsoft Gaming.

Jestem podekscytowany współpracą z Ashą jako naszą nową dyrektor generalną. Już nasze pierwsze rozmowy pokazały jej zaangażowanie w tworzenie świetnych gier i stawianie potrzeb graczy oraz twórców w centrum decyzji – napisał Booty.

Z firmy odchodzi natomiast Sarah Bond, dotychczasowa prezes Xboxa, która była uznawana za jedną z głównych postaci odpowiedzialnych za rozwój Game Passa, chmury oraz strategii platformowej Microsoftu.

Zmiany personalne następują w ważnym momencie dla Microsoft Gaming. Firma ma za sobą trudny okres sprzedażowy konsol, ale jednocześnie regularnie dostarcza nowe produkcje i przygotowuje kolejne duże premiery, w tym nowe odsłony serii Fable, Gears of War i Forza Horizon.

Przed nowym kierownictwem stoi zadanie zdefiniowania przyszłości Xboxa w świecie, w którym granie coraz częściej wykracza poza jedną platformę. Nadchodzące miesiące, a także lata pokażą, czy strategia oparta na grach, usługach i sztucznej inteligencji pozwoli marce odzyskać pełną dynamikę rozwoju i to tuż przed premierą kolejnej generacji konsol.

Temat: Nowy rozdział dla Microsoft Gaming Kiedy w czerwcu 1988 roku przekroczyłem próg Microsoftu jako stażysta, nigdy nie przypuszczałem, jakie produkty pomogę tworzyć, jakim graczom i klientom będziemy służyć ani do jak niezwykłych zespołów będę miał szczęście dołączyć. To była epicka podróż i prawdziwy przywilej życia. Jesienią ubiegłego roku powiedziałem Satyii, że myślę o wycofaniu się i rozpoczęciu kolejnego rozdziału mojego życia. Od tamtej chwili wspólnie uzgodniliśmy, że podejdziemy do tej zmiany w sposób przemyślany – zapewniając stabilność i wzmacniając fundamenty, które zbudowaliśmy. Xbox zawsze był czymś więcej niż tylko biznesem. To tętniąca życiem społeczność graczy, twórców i zespołów, którym głęboko zależy na tym, co tworzymy i w jaki sposób to robimy. I zasługuje ona na rozważny, odpowiedzialny plan na przyszłość. Dzisiejszy dzień otwiera ekscytujący nowy rozdział dla Microsoft Gaming, ponieważ Asha Sharma obejmuje stanowisko CEO, i chcę jako pierwszy powitać ją w tym niezwykłym zespole. Współpraca z nią w ostatnich miesiącach dała mi ogromną pewność. Wnosi autentyczną ciekawość, jasność wizji oraz głębokie zaangażowanie w zrozumienie graczy, twórców i decyzji, które kształtują naszą przyszłość. Wiemy, że to ważny moment dla naszych fanów, partnerów i zespołu, i jesteśmy zdeterminowani, aby przeprowadzić tę zmianę właściwie. Do końca lata pozostanę w roli doradczej, aby wesprzeć płynne przekazanie obowiązków. Jestem również wdzięczny za siłę naszej organizacji studiów. Matt Booty oraz zespoły studiów nadal budują niezwykłe portfolio, a ja mam pełne zaufanie do przywództwa i twórczego rozpędu w naszych globalnych studiach. Chcę pogratulować Mattowi awansu na stanowisko EVP i Chief Content Officer. W ramach tej zmiany Sarah Bond zdecydowała się opuścić Microsoft, aby rozpocząć nowy rozdział. Sarah odegrała kluczową rolę w jednym z najważniejszych okresów w historii Xboxa – kształtowała strategię platformy, rozwijała Game Pass i granie w chmurze, wspierała premiery nowego sprzętu oraz prowadziła firmę przez jedne z najbardziej znaczących momentów w naszej historii. Jestem wdzięczny za naszą współpracę i wpływ, jaki wywarła, i życzę jej wszystkiego najlepszego w kolejnych wyzwaniach. Przede wszystkim jednak, do wszystkich w Microsoft Gaming, chcę powiedzieć „dziękuję”. Nauczyłem się od tego zespołu i społeczności niezwykle wiele, rozwijałem się razem z wami i nieustannie inspirowała mnie kreatywność, odwaga oraz troska, jaką każdego dnia okazujecie graczom, twórcom i sobie nawzajem. Jestem niesamowicie dumny z tego, co wspólnie zbudowaliśmy przez ostatnie 25 lat, i mam pełne zaufanie do was oraz do szans, które przed nami. W kolejnym rozdziale będę wam kibicował jako najdumniejszy fan i gracz Xboxa. Phil Spencer XBL: P3