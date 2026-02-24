Pauzowanie podczas sieciowej rozgrywki? Sony z intrygującym patentem

Mieliście kiedyś tak, że graliście sobie po sieci, a ktoś wymagał od was, byście zapauzowali grę? Na pewno tak.

Sytuacje takie stały się nawet elementem memów. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas odejdą one w pewnym sensie do lamusa. Miękka pauza nowym patentem Sony Wszystko za sprawą Sony, które opatentowało nowy system tzw. miękkiej pauzy. W praktyce nie będzie to jednak dosłownie pauza, bo po jej uruchomieniu gra będzie nadal działać. Nie spotkamy się zatem z sytuacją z produkcji dla pojedynczego gracza, gdy po zapauzowaniu cały świat gry dosłownie zastyga w bezruchu.

Tutaj ma to wyglądać inaczej. Jak zostało wspomniane, gra będzie działać, ale ze zmniejszoną intensywnością. W praktyce będzie oznaczało, iż obniżony zostanie poziom trudności, a odgłosy otoczenia zredukowane. Dodatkowo Sony chce wprowadzić inne, niewymieniony zmiany w rozgrywce tak, by chwilowe bycie AFK było jak najmniej bolesne.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

