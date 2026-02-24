Pauzowanie podczas sieciowej rozgrywki? Sony z intrygującym patentem

Mieliście kiedyś tak, że graliście sobie po sieci, a ktoś wymagał od was, byście zapauzowali grę? Na pewno tak.
Sytuacje takie stały się nawet elementem memów. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas odejdą one w pewnym sensie do lamusa.
Miękka pauza nowym patentem Sony
Wszystko za sprawą Sony, które opatentowało nowy system tzw. miękkiej pauzy. W praktyce nie będzie to jednak dosłownie pauza, bo po jej uruchomieniu gra będzie nadal działać. Nie spotkamy się zatem z sytuacją z produkcji dla pojedynczego gracza, gdy po zapauzowaniu cały świat gry dosłownie zastyga w bezruchu.
Tutaj ma to wyglądać inaczej. Jak zostało wspomniane, gra będzie działać, ale ze zmniejszoną intensywnością. W praktyce będzie oznaczało, iż obniżony zostanie poziom trudności, a odgłosy otoczenia zredukowane. Dodatkowo Sony chce wprowadzić inne, niewymieniony zmiany w rozgrywce tak, by chwilowe bycie AFK było jak najmniej bolesne.
W patencie znalazła się nawet zmianka o miękkiej pauzy przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. W tym wypadku działanie funkcji miałoby opierać się na tym, że system sam wykryje, czy otrzymaliśmy jakieś powiadomienie. Gdy tak się stanie, AI automatycznie uruchomi miękką pauzę, by gracz mógł zająć się rzeczonym powiadomieniem bez konieczności odrywania się od rozgrywki.
