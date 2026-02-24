Zaloguj się lub Zarejestruj

Pauzowanie podczas sieciowej rozgrywki? Sony z intrygującym patentem

Maciej Petryszyn
2026/02/24 11:30
0
0

Mieliście kiedyś tak, że graliście sobie po sieci, a ktoś wymagał od was, byście zapauzowali grę? Na pewno tak.

Sytuacje takie stały się nawet elementem memów. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas odejdą one w pewnym sensie do lamusa.

PlayStation
PlayStation

Miękka pauza nowym patentem Sony

Wszystko za sprawą Sony, które opatentowało nowy system tzw. miękkiej pauzy. W praktyce nie będzie to jednak dosłownie pauza, bo po jej uruchomieniu gra będzie nadal działać. Nie spotkamy się zatem z sytuacją z produkcji dla pojedynczego gracza, gdy po zapauzowaniu cały świat gry dosłownie zastyga w bezruchu.

Tutaj ma to wyglądać inaczej. Jak zostało wspomniane, gra będzie działać, ale ze zmniejszoną intensywnością. W praktyce będzie oznaczało, iż obniżony zostanie poziom trudności, a odgłosy otoczenia zredukowane. Dodatkowo Sony chce wprowadzić inne, niewymieniony zmiany w rozgrywce tak, by chwilowe bycie AFK było jak najmniej bolesne.

GramTV przedstawia:

W patencie znalazła się nawet zmianka o miękkiej pauzy przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. W tym wypadku działanie funkcji miałoby opierać się na tym, że system sam wykryje, czy otrzymaliśmy jakieś powiadomienie. Gdy tak się stanie, AI automatycznie uruchomi miękką pauzę, by gracz mógł zająć się rzeczonym powiadomieniem bez konieczności odrywania się od rozgrywki.

Warto jednak zaznaczyć, że Sony, jak każda firma technologiczna, składa i otrzymuje wiele różnych patentów. Koniec końców jednak nie wszystkie one są wykorzystywane. Wystarczy spojrzeć tylko na ostatnie patentowe poczynania japońskiego giganta, jak pad z powierzchniami dotykowymi zamiast przycisków, przechodzenie trudniejszych fragmentów gry przez AI czy też spersonalizowane podcasty.

To wszystko w momencie, gdy gracze powoli zaczynają już wyglądać za następcą PlayStation 5. Trudno jednak powiedzieć, kiedy PlayStation 6 miałoby się pojawić, bo ostatnie plotki mówią nawet o roku 2029. Inną kwestią, która frapuje użytkowników, jest to, czy w dobie tak szerokiej cyfrowej dystrybucji PS6 w ogóle dostanie napęd.

Źródło:https://gamerant.com/sony-multiplayer-game-pausing-issues-new-update/

Tagi:

News
Sony
multiplayer
patenty
PlayStation 5
sztuczna inteligencja
gra sieciowa
SI
PlayStation 6
AI
pauza
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112