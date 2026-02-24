Marathon bez drugich szans dla oszustów. Bungie nie będzie tolerować cheaterów

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowe materiały z gry Marathon. Premiera wspomnianego tytułu zbliża się wielkimi krokami, dlatego też w sieci pojawiły się kolejne szczegóły. Deweloperzy ze studia Bungie poruszyli tym razem kwestię związane z oszustwami i bezpieczeństwem w ich nadchodzącej produkcji.

Oszustwa w grze Marathon będą surowo karane. Bungie ostrzega cheaterów

Bungie opublikowało obszerny wpis na temat sieci i bezpieczeństwa w grze Marathon. Deweloperzy podkreślają, że Tau Ceti IV, w którym rozgrywa się akcja wspomnianej produkcji, jest „niebezpiecznym miejscem, w którym śmierć jest nieunikniona”. Twórcom zależy jednak, by porażki graczy były wyłącznie wynikiem ich własnych błędów lub przewagi przeciwników, a nie „problemów z siecią, oszustw czy sprzętu obsługującego Wasze połączenie ze światem gry”.