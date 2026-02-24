Zaloguj się lub Zarejestruj

Marathon bez drugich szans dla oszustów. Bungie nie będzie tolerować cheaterów

Mikołaj Ciesielski
2026/02/24 11:20
1
0

Studio dzieli się szczegółami na temat sieci i bezpieczeństwa w swojej nowej produkcji.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję zobaczyć nowe materiały z gry Marathon. Premiera wspomnianego tytułu zbliża się wielkimi krokami, dlatego też w sieci pojawiły się kolejne szczegóły. Deweloperzy ze studia Bungie poruszyli tym razem kwestię związane z oszustwami i bezpieczeństwem w ich nadchodzącej produkcji.

Marathon
Marathon

Oszustwa w grze Marathon będą surowo karane. Bungie ostrzega cheaterów

Bungie opublikowało obszerny wpis na temat sieci i bezpieczeństwa w grze Marathon. Deweloperzy podkreślają, że Tau Ceti IV, w którym rozgrywa się akcja wspomnianej produkcji, jest „niebezpiecznym miejscem, w którym śmierć jest nieunikniona”. Twórcom zależy jednak, by porażki graczy były wyłącznie wynikiem ich własnych błędów lub przewagi przeciwników, a nie „problemów z siecią, oszustw czy sprzętu obsługującego Wasze połączenie ze światem gry”.

Studio zdaje sobie sprawę, że żaden model sieciowy czy system bezpieczeństwa „nie gwarantuje doskonałości”. Bungie zapowiada jednak, że zamierza „chronić rywalizacyjny charakter” swojej produkcji. Deweloperzy chcą bowiem zapewnić wszystkim graczom Marathon „równe szanse” na zwycięstwo, dlatego też m.in. nie zamierzają okazywać litości nieuczciwym użytkownikom.

Nasze stanowisko wobec oszustw jest jednoznaczne. Każdy, kto zostanie przyłapany na oszukiwaniu lub tworzeniu cheatów, zostanie na stałe zbanowany i już nigdy nie będzie mógł grać w Marathon. Nie dajemy drugich szans. Ponieważ jednak żaden system nie jest idealny, będziemy mieli system odwołań umożliwiający monitorowanie nieprawidłowości w wykrywaniu – czytamy we wpisie opublikowanym przez twórców.

GramTV przedstawia:

W opublikowanym na oficjalnej stronie Bungie wpisie poruszono znacznie więcej kwestii związanych z siecią i bezpieczeństwem w grze Marathon. Deweloperzy podzielili się m.in. szczegółami na temat sieci dedykowanych serwerów czy przywracaniu połączenia. Jeśli jesteście zainteresowani wspomnianymi kwestiami, to koniecznie zajrzyjcie pod ten adres.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Marathon odbędzie się już 5 marca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja studia Bungie dostępna będzie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.bungie.net/7/pl/News/Article/marathonsecurity

Tagi:

News
FPS
strzelanka
Bungie
bany
science fiction
serwery dedykowane
gra sieciowa
cheat
cheater
Marathon
oszustwo
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:26

Serio, moje ulubione rozwiązanie to po prostu kierowanie cheaterów na serwer z cheaterami.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112