Rayman 30th Anniversary Edition - recenzja gry. Rayman zasługiwał na więcej...

Pojawienie się Rayman 30th Anniversary Edition nikogo nie zaskoczyło, ale świętowanie trzydziestolecia maskotki Ubisoftu można było urządzić zdecydowanie lepiej niż w ten sposób.

W przypadku wielu różnych tekstów na gram.pl wspominałem często o mojej niezwykłej relacji z Raymanem od Ubisoftu. Głównie dlatego, że nie licząc wcześniejszego grania na przeróżnych „kardriżówkach” pierwszą grą, którą dostałem wraz z PlayStation była właśnie ta platformówka od Ubisoftu.

Podobnie opowiadałem o tym, że tak właściwie pierwszą połowę gry znałem wręcz na pamięć ze względu na brak karty pamięci, a i sam jej nigdy nie przeszedłem… bo jak dobrze wiemy, druga połowa gry to był niezły poligon jak na tamte czasy. Nawet dziś, wiedząc jakie sztuczki ekipa Michela Ancela wykonała, aby było wymagająco, zapewne wielu graczy złamałoby się, przechodząc to, co gra miała do zaoferowania od Band Land w górę. Zresztą, gdyby spojrzeć historycznie na całość to można dojść do wniosku, że pod względem platformówek Ubisoft w pewnym momencie był na bardzo wysokim poziomie, co później udowodniły Rayman Origins i Legends.

Dlatego informację o tym, że na trzydziestolecie Raymana pojawi się specjalne wydawnictwo mu poświęcone, przyjąłem z radością, bowiem jakoś przez głowę mi przeszła ponowa próba przejścia gry. Tym razem z innym doświadczeniem oraz zabawą w speedruny tytułów, które w bardzo podobny sposób ogrywałem za młodu bez karty pamięci, od początku w każdy weekend Crash Bandicoot 3: Warped już nawet ma fajny czas ustawiony. W kolejce jest Silent Bomber, którego zresztą w ten sam sposób zapamiętałem bardzo dobrze, więc zapewne i tutaj całkiem dobry czas udałoby się wykręcić.

Niestety, początkowa radość szybko ustąpiła rozgoryczeniu. Z mojej perspektywy jedna z głównych maskotek Ubisoftu, obok Asasynów czy Far Cry, zasługiwała na znacznie więcej troski ze strony jej twórców.

Dwie strony medalu – Rayman 30th Anniversary Edition zarówno cieszy, jak i smuci

Dobra wiadomość jest taka, że Rayman 30th Anniversary Edition to pakiet pięciu różnych wersji Raymana z różnych platform – od tej najpopularniejszej z PlayStation po wersje MS-DOS, Atari Jaguar oraz Game Boy Color i Advance. Do tego dostajemy również trzy pakiety dodatkowych etapów w wersji DOSowej, a także możliwość sprawdzenia prototypu gry, który był wykorzystany jako pierwsze demo w roku 1992 na SNESa. Dodatkowo w grze pojawiła się cała masa wywiadów związanych z historią Raymana opowiadaną przez jego twórcówMamy także możliwość ogrywania gier z dodatkowymi „kodami” ułatwiającymi rozgrywkę oraz różnymi trybami wyświetlania z filtrami imitującymi ekrany CRT.

Od razu na wstępie zaskakuje fakt, że Rayman 30th Anniversary ma miejscami bardzo zmienioną ścieżkę dźwiękową. Nowe aranżacje czasami trafiają w tony podobne do oryginału tony (pierwsze etapy), tak czasami kompletnie chybiają (menusy na starcie), a co ciekawe – w niektórych miejscach nawet są w ogóle nie zmienione. Trudno jest więc logicznie zrozumieć decyzję ekipy, która za odświeżenie Raymana się zabrała. Zazwyczaj w takich przypadkach tworzy się zupełnie nowe aranżacje lub czyści ścieżki, by były atrakcyjniejsze i lepiej wykorzystywały współczesny sprzęt audio.

Podobny problem pojawia się w kontekście dostosowania gry do czegoś więcej niż bazowe 30 FPS, w których działał oryginalny Rayman. Głównie dlatego, że podbicie liczby klatek na sekundę oraz sprawienie, że gra działa w wyższej rozdzielczości wpływa znacząco na to, jak momentami działają animacje. Przykładem tego mogą być wszelkie platformy oraz elementy przeszkadzające naszemu bohaterowi w przedostaniu się na koniec danego etapu. Wiele z tych elementów zwyczajnie porusza się za szybko, a ograniczone ruchy Raymana sprawiają, że wstrzelenie się w odpowiedni moment jest zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku wersji sprzed lat. Tak, niektóre starcia z bossami wymagają również jeszcze większej precyzji niż było to w oryginale i tak – będą one denerwowały jeszcze bardziej.

To również poniekąd wyjaśnia dlaczego czasami zamiast łatania bazowego kodu gry lepiej było postawić na zbudowanie wszystkiego od nowa. Tak było chociażby w przypadku odświeżonej trylogii Crasha Bandicoota oraz Spyro, w których trzeba było również sterowanie dostosować do dzisiejszych możliwości kontrolerów. Dodatkowo nawet udało się odtworzyć etapy, które były pierwotnie planowane w przypadku pierwszej części Crasha, jak również dołożyć kilka nowych do “trójki”. Koniec końców czuć było, że ekipa Viscarious Visions chciała dać w tym przypadku coś więcej niż łopatologiczne przeniesienie kodu z PSXa na dzisiejsze platformy i był to strzał w dziesiątkę.

Inną kwestią jest fakt, że w przypadku Raymana mamy tylko jedną opcję ogrywania gry – tą zaoferowaną przez twórców. W Rayman 30th Anniversary Edition brakuje bowiem czegoś, co można byłoby nazwać trybem pełnego odświeżenia gry (czyli takiego, który będzie świeży i dostosowany do dzisiejszych możliwości) oraz wersji oryginalnej (czyli takiej, która działa w 30 FPS itp.). Tutaj mamy do czynienia niestety z czymś, co można nazwać stanięciem w rozkroku, bowiem można byłoby całość podsumować sformułowaniem “pół-remaster”. Głównie dlatego, że jest tu kilka nowych elementów, tak reszta jest czymś, co zapewne fani emulacji mogliby wykrzesać możliwościami popularnych aplikacji.