Polacy na ratunek. Bluepoint zaproszone do prac nad Lords of the Fallen 2

Zamknięcie Bluepoint Games to jedno z większych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał.

Ale to nie gigant z Redmond jako pierwszy oficjalnie wyciągnął rękę. Zamiast tego prośbę o kontakt do pracowników Bluepoint ustami swojego prezesa wystosowało niespodziewanie polskie CI Games . Marek Tymiński za pośrednictwem mediów społecznościowych otwarcie zachęcił deweloperów do nawiązania współpracy.

Szybko pojawiły się więc głosy, by ratować studio. Niedawno do ruchu w tej sprawie wezwany został np. Microsoft .

Jest to o tyle ważne, że CI pracuje obecnie nad Lords of the Fallen 2, czyli sequelem wydanego w 2023 roku rebootu serii. Doświadczenie Bluepoint z prac nad Demon’s Souls Remake byłoby zatem nieocenione. Dość powiedzieć, że to właśnie w dopiero co rozwiązanym studiu gracze upatrywali nadziei w kwestii ewentualnego remake’u Bloodborne.

Tymiński nie szczędził przy tym pochwał deweloperom: