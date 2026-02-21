Polacy na ratunek. Bluepoint zaproszone do prac nad Lords of the Fallen 2

Ale to nie gigant z Redmond jako pierwszy oficjalnie wyciągnął rękę. Zamiast tego prośbę o kontakt do pracowników Bluepoint ustami swojego prezesa wystosowało niespodziewanie polskie CI Games. Marek Tymiński za pośrednictwem mediów społecznościowych otwarcie zachęcił deweloperów do nawiązania współpracy.
Jest to o tyle ważne, że CI pracuje obecnie nad Lords of the Fallen 2, czyli sequelem wydanego w 2023 roku rebootu serii. Doświadczenie Bluepoint z prac nad Demon’s Souls Remake byłoby zatem nieocenione. Dość powiedzieć, że to właśnie w dopiero co rozwiązanym studiu gracze upatrywali nadziei w kwestii ewentualnego remake’u Bloodborne.
Tymiński nie szczędził przy tym pochwał deweloperom:
Chcemy zaprosić wszystkich deweloperów dotkniętych zmianami w Bluepoint Games do kontaktu z nami.
Remake Demon’s Souls był niesamowitym osiągnięciem i bylibyśmy zaszczyceni możliwością rozmowy z tak utalentowanymi ludźmi, którzy stali za tym projektem, na temat możliwości związanymi z Lords of the Fallen 2 i kolejnymi projektami.
Mamy miejsce na wielu dostępnych stanowiskach, w tym takich, które nie zostały jeszcze wymienione na naszej stronie internetowej.
Jeżeli przemawia to do ciebie lub kogoś, kogo znasz, prosimy o kontakt jeszcze dziś – z chęcią cię wysłuchamy i opowiemy, jak twoje umiejętności mogą pomóc w kształtowaniu kolejnego rozdziału naszej historii.
Oczywiście chcieć to jedno, a móc to coś zupełnie innego. Nie wiadomo bowiem, czy ktokolwiek z Bluepoint faktycznie byłby zainteresowany propozycją Tymińskiego. Nie da się jednak ukryć, że ewentualny rozpad studia byłby sporą stratą, a oceny, jakie otrzymywał remake Demon’s Souls są na to najlepszym dowodem.