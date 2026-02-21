Zaloguj się lub Zarejestruj

Polacy na ratunek. Bluepoint zaproszone do prac nad Lords of the Fallen 2

Maciej Petryszyn
2026/02/21 11:30
Zamknięcie Bluepoint Games to jedno z większych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał.

Szybko pojawiły się więc głosy, by ratować studio. Niedawno do ruchu w tej sprawie wezwany został np. Microsoft.

Bluepoint Games
Bluepoint Games

CI Games z propozycją dla ludzi z Bluepoint Games

Ale to nie gigant z Redmond jako pierwszy oficjalnie wyciągnął rękę. Zamiast tego prośbę o kontakt do pracowników Bluepoint ustami swojego prezesa wystosowało niespodziewanie polskie CI Games. Marek Tymiński za pośrednictwem mediów społecznościowych otwarcie zachęcił deweloperów do nawiązania współpracy.

Jest to o tyle ważne, że CI pracuje obecnie nad Lords of the Fallen 2, czyli sequelem wydanego w 2023 roku rebootu serii. Doświadczenie Bluepoint z prac nad Demon’s Souls Remake byłoby zatem nieocenione. Dość powiedzieć, że to właśnie w dopiero co rozwiązanym studiu gracze upatrywali nadziei w kwestii ewentualnego remake’u Bloodborne.

Tymiński nie szczędził przy tym pochwał deweloperom:

Chcemy zaprosić wszystkich deweloperów dotkniętych zmianami w Bluepoint Games do kontaktu z nami.

Remake Demon’s Souls był niesamowitym osiągnięciem i bylibyśmy zaszczyceni możliwością rozmowy z tak utalentowanymi ludźmi, którzy stali za tym projektem, na temat możliwości związanymi z Lords of the Fallen 2 i kolejnymi projektami.

Mamy miejsce na wielu dostępnych stanowiskach, w tym takich, które nie zostały jeszcze wymienione na naszej stronie internetowej.

Jeżeli przemawia to do ciebie lub kogoś, kogo znasz, prosimy o kontakt jeszcze dziś – z chęcią cię wysłuchamy i opowiemy, jak twoje umiejętności mogą pomóc w kształtowaniu kolejnego rozdziału naszej historii.

Oczywiście chcieć to jedno, a móc to coś zupełnie innego. Nie wiadomo bowiem, czy ktokolwiek z Bluepoint faktycznie byłby zainteresowany propozycją Tymińskiego. Nie da się jednak ukryć, że ewentualny rozpad studia byłby sporą stratą, a oceny, jakie otrzymywał remake Demon’s Souls są na to najlepszym dowodem.

Źródło:https://x.com/tyminski_marek/status/2024824759494525031?s=20

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 12:15

No i elegancko, że ktoś wykorzystał okazję i ich przygarnął. Win, win.

Być może okaże się, że Bluepoint jeszcze lepiej na tym wyjdzie niż pod kopytami Sony, bo podejmą  współpracę z innymi, wartościowymi studiami, z takimi które czują gry, tak jak kiedyś czuło Sony czy Xbox. Teraz te dwie konsole, to jak Ubisoft,  cienie  przeszłości.




