Pad do PlayStation 6 bez... przycisków?

PlayStation 5 jest już z nami od ponad 5 lat. Nic więc dziwnego, że gracze zaczynają powoli wyglądać za następcą konsoli Sony.

Pytanie, co ewentualne PlayStation 6 miałoby dla nas szykować? Ujawniony niedawno patent wskazuje, że może być ciekawie. Grafika wygenerowana przez AI PlayStation 6 bez przycisków na padzie? Jak podaje znany ze swojej wiarygodności leaker o nicku Pirat Nation, Sony miało złożyć wniosek patentowy na pada, który miały zostać następcą Dual Sense’a. Przy tym wszystkim nie miałaby to być tylko ewolucja w kwestii rozwiązań znanych z kontrolera do PlayStation 5. Gdyby doniesienia się potwierdziły, a twórcy PS faktycznie skorzystaliby z patentu, moglibyśmy mówić o prawdziwej rewolucji.

Okazuje się bowiem, że Sony stworzyło projekt pada, w którym… nie byłoby przycisków. To znaczy, nie byłoby ich w sensie fizycznym. Zamiast tego kontroler wyposażony byłby w powierzchnie reagujące na dotyk, na których można by generować przyciski w różnych miejscach i w różnym ułożeniu. Zależnie od potrzeb i upodobań.

I to właśnie potencjalna personalizacja byłaby tutaj największym game changerem. W patencie Devices and Methods for a Game Controller zawarto informacje, że powierzchnie dotykowe byłby nie tylko adaptacyjne, ale też reagowały podobnie do ekranów smartfonów, na których korzystamy na co dzień z gestów. Takie coś miałoby być możliwe również w przypadku hipotetycznego pada do PlayStation 6. Gdyby faktycznie zastosować omawiane rozwiązania, można by po części zminimalizować problem dostępności. Dotychczas niezależnie od rozmiaru dłoni byliśmy skazani na domyślny układ przycisków bez możliwości jego dostosowania. Tutaj byłoby inaczej, co uczyniłoby zabawę przyjemniejszą dla tych, których ręce domagały się większej wygody. Czy zatem stoimy u progu rewolucji? Niekoniecznie, warto bowiem pamiętać, że wiele firm składa wnioski patentowe na rzeczy, które ostatecznie i tak nigdy nie trafiają do produkcji czy sprzedaży. Ponadto warto pamiętać, że niezawodność takich dotykowych paneli niekoniecznie musiałaby być realnie konkurencyjna względem niezawodności fizycznych przycisków.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

