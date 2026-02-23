Gracze Helldivers 2 nie dali rady. Cyberstan niezdobyty, a Super Ziemia przygotowuje się na „niesprawiedliwą kontrofensywę”

Zakończyło się jedno z najbardziej ambitnych wydarzeń w historii Helldivers 2. Gracze po raz pierwszy stanęli do walki bezpośrednio z Cyborgami (znanymi z pierwszej części gry) w potężnych miastach Automatów. Niestety, mimo dostępu do nowego ekwipunku, Helldiversi nie zdołali wypełnić celów operacji przed wyczerpaniem limitu rezerw.
Helldivers 2 – porażka mimo „nowych zabawek”
Do walki rzucono najcięższy sprzęt, w tym wyczekiwany przez fanów czołg Bastion oraz potężny młot wybuchowy. Warunek zwycięstwa był jednak bezlitosny – zbyt duża liczba zgonów w skali globalnej doprowadziła do przerwania ofensywy.
Wyzwolenie Cyberstanu zakończyło się niepowodzeniem. Podstępna, podludzka zdrada Cyborgów powróciła, by ponownie odebrać pokój mieszkańcom Superziemi. Zagrożenie ze strony socjalistycznego zabójcy planet wciąż istnieje. To groteskowa parodia Sprawiedliwości. Mimo to operacja VALID PRETEXT nie pozostała bezowocna. Zuchwała i niestrudzona ofensywa Helldiverów wyparła monstrualne Cyborgi z cienia. Ich tyrański bastion został spenetrowany, a ich megafabryki zrównane z ziemią.
Obecnie siły Super Ziemi znajdują się w fazie przegrupowania. Dowództwo ostrzega, że należy spodziewać się „niesprawiedliwej kontrofensywy” ze strony ocalałych socjalistycznych maszyn. W praktyce oznacza to, że w najbliższych dniach Automaty mogą zaatakować sektory bezpośrednio sąsiadujące z Super Ziemią, a nawet samą stolicę, gdy gracze będą się tego najmniej spodziewać.
