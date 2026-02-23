Gracze Helldivers 2 nie dali rady. Cyberstan niezdobyty, a Super Ziemia przygotowuje się na „niesprawiedliwą kontrofensywę”

Zakończyło się jedno z najbardziej ambitnych wydarzeń w historii Helldivers 2. Gracze po raz pierwszy stanęli do walki bezpośrednio z Cyborgami (znanymi z pierwszej części gry) w potężnych miastach Automatów. Niestety, mimo dostępu do nowego ekwipunku, Helldiversi nie zdołali wypełnić celów operacji przed wyczerpaniem limitu rezerw.

Helldivers 2 – porażka mimo „nowych zabawek”

Do walki rzucono najcięższy sprzęt, w tym wyczekiwany przez fanów czołg Bastion oraz potężny młot wybuchowy. Warunek zwycięstwa był jednak bezlitosny – zbyt duża liczba zgonów w skali globalnej doprowadziła do przerwania ofensywy.